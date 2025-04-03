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Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:07

TÜİK AÇIKLADI! 2025 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu, beklentileri karşıladı mı? İşte, güncel enflasyon verileri!

Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranları, ekonomik beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Mart enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...

TÜİK AÇIKLADI! 2025 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu, beklentileri karşıladı mı? İşte, güncel enflasyon verileri!

Mart ayı enflasyon rakamları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in her ay düzenli olarak duyurduğu enflasyon oranları, fiyat artışlarını ve ekonomik seyri belirlemede kritik rol oynuyor. Peki, 2025 Mart enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK AÇIKLADI! 2025 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu, beklentileri karşıladı mı? İşte, güncel enflasyon verileri!

TÜİK ENFLASYON ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi.

Ekonomistler, mart ayında enflasyonun yüzde 2,87 artacağını öngörüyordu.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

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TÜİK AÇIKLADI! 2025 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu, beklentileri karşıladı mı? İşte, güncel enflasyon verileri!

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

İşte, AA Finans'ın mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları:

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TÜİK AÇIKLADI! 2025 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu, beklentileri karşıladı mı? İşte, güncel enflasyon verileri!

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.

TÜİK AÇIKLADI! 2025 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu, beklentileri karşıladı mı? İşte, güncel enflasyon verileri!

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97 2,27
Mart 30,62 2,87