TÜİK AÇIKLADI! 2025 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu, beklentileri karşıladı mı? İşte, güncel enflasyon verileri!

Mart ayı enflasyon rakamları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in her ay düzenli olarak duyurduğu enflasyon oranları, fiyat artışlarını ve ekonomik seyri belirlemede kritik rol oynuyor. Peki, 2025 Mart enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?