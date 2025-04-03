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TÜİK AÇIKLADI! 2025 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu, beklentileri karşıladı mı? İşte, güncel enflasyon verileri!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:07
TÜİK AÇIKLADI! 2025 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu, beklentileri karşıladı mı? İşte, güncel enflasyon verileri!
Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranları, ekonomik beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Mart enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...