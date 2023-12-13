Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!

TALİMATLARINI TEK TEK YERİNE GETİRDİ

Kahvaltı sofrasından kalkan ve telefondaki dolandırıcının talimatları doğrultusunda hareket eden Hasan Çolak, aracına binerken, durumundan şüphelenen oğlunun araca binmesine engel oldu. Bu arada Hasan Çolak'ın oğlunu da telefondan arayan dolandırıcılar onu da ikna etmeye çalıştı. Hasan Çolak'ın oğlu babasını ikna edemeyince çareyi polisi aramakta buldu. Hasan Çolak, dolandırıcıların İBAN bilgilerine aktarmasını istedikleri 35 bin euro'yu havale etmek üzere hesabının bulunduğu Demokrasi Bulvarı üzerindeki banka şubesine gelirken, oğlu polislerin gelmesi için onu oyalamaya çalıştı. Bu arada Hasan Çolak telefondaki IBAN numarasını bir kağıda yazdı.



