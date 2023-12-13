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Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!
Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:28
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
11:28
Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!
Antalya'da Hasan Çolak, telefon dolandırıcılarına inandı. 35 bin euro'sunu kaptırmak üzereyken durumu fark eden banka görevlisi ve polis memurlarının ikna çalışmaları ile kurtulmayı başardı. O anları şöyle anlattı: Her şeyi biliyorlardı!