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Tüm varlığını 'Dede' isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
17:36
Tüm varlığını 'Dede' isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!
Son dönemde sosyal medyada adı sıkça duyulan sanal bahis oyunu 'Dede', bir ailenin sonu oldu. Kumar bağımlısı bir baba, kazanç vadeden sanal bahis batağına düşüp tüm mal varlığını kaptırdı. Borç batağına sürüklenen baba, en sonunda da canına kıydı. Eşine ve kızına ise mektup bıraktı: Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum…