Tüm varlığını ’Dede’ isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!

Son dönemde internet ortamında çok sık karşımıza çıkan "şeker ve dede" gibi oyunlar, kumar bağımlılığını ikiye katladı. Kumar bağımlısı bir baba da renkli sanal bahis reklamlarına kandı. Dede olarak bilinen sanal bahis oyununu oynadı. Tüm mal varlığını ve birikimini kaptırdı. Borç batağına giren 1 çocuk babası adan en sonunda canına kıydı. Ailesine de veda mektubu bıraktı.