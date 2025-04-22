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Haberler Yaşam Tüm varlığını 'Dede' isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:36

Tüm varlığını 'Dede' isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!

Son dönemde sosyal medyada adı sıkça duyulan sanal bahis oyunu 'Dede', bir ailenin sonu oldu. Kumar bağımlısı bir baba, kazanç vadeden sanal bahis batağına düşüp tüm mal varlığını kaptırdı. Borç batağına sürüklenen baba, en sonunda da canına kıydı. Eşine ve kızına ise mektup bıraktı: Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum…

Tüm varlığını ’Dede’ isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!

Kumar belası bir ocağı daha söndürdü... Sosyal medyada hızla yayılan o mektubun perde arkasından acı bir hikaye çıktı.

Tüm varlığını ’Dede’ isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!

Son dönemde internet ortamında çok sık karşımıza çıkan "şeker ve dede" gibi oyunlar, kumar bağımlılığını ikiye katladı. Kumar bağımlısı bir baba da renkli sanal bahis reklamlarına kandı. Dede olarak bilinen sanal bahis oyununu oynadı. Tüm mal varlığını ve birikimini kaptırdı. Borç batağına giren 1 çocuk babası adan en sonunda canına kıydı. Ailesine de veda mektubu bıraktı.

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Tüm varlığını ’Dede’ isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu o mektupta şu ifadeler vardı: Hepinizden özür diliyorum. Sevgili eşim, canım kızım, umutlarınızı, geleceğinizi daha doğrusu her şeyinizi çaldığım için özür dilerim.

Tüm varlığını ’Dede’ isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!

Umarım bensiz daha güzel, daha doğru bir hayat sizin olur. Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum.

Tüm varlığını ’Dede’ isimli sanal kumar oyununa kaptırıp canına kıydı: Karısına ve kızına bu mektubu yazdı!

Bu araba küçük bir kısmını karşılar sanırım. Size bıraktığım mirası reddetmeniz daha doğru olur.