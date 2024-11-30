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Giriş Tarihi: 30.11.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 07:21

Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı!

Bir dönem Akhisarspor'da top koşturan Alim Aykut Esgi, Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle birlikte Almanya'da 3 kişiyi kaçırarak günlerce işkence ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Esgi'nin, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde son 3 ayda uyuşturucu savaşları için düzenlenen 11 bombalı saldırının sorumlusu olarak gösterilen ve geçtiğimiz Ekim ayında Fransa'da tutuklanan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A. ile birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı!

Almanya'yı cehenneme çeviren olaylar zinciri, geçtiğimiz Haziran ayında Hürth-Kalscheuren'deki bir depoda tutulan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A.'nın kontrolündeki 350 kilo esrarın çalınmasıyla başladı.

Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı!

İddiaya göre 1.5 milyon euro değerinde uyuşturucunun kaybolmasının ardından çete lideri Sermet A. ve üyeleri, Kuzey Ren Vestfalya eyaletini düzenledikleri bombalı saldırılarla adeta cehenneme çevirdi. Örgüt üyeleri kentin çeşitli bölgelerinde şüphelendikleri farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenledi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

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Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı!

TÜRK FUTBOLCU ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Çete lideri Sermet A.'nın iddiaya göre en yakın adamlarından biri de bir dönem Akhisarspor'da top koşturan Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Alim Aykut Esgi'ydi. Bombalı saldırılarda çalınan esrarı bulamayan Sermet A. ve Alim Aykut Esgi geçtiğimiz Temmuz ayında Bochom'da uyuşturucunun çalınmasından sorumlu tuttukları El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırdı.

Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı!

Genç çifti Köln-Rodenkirchen'deki bir villaya götüren çete üyeleri, çırılçıplak soydukları çifte günlerce işkence etti. Alim Aykut Esgi ise videoya aldığı işkence görüntülerini Sermet A.'ya gönderdi ve talimatlarını yerine getirdi.
Polis eve düzenlediği baskında genç çifti baygın bir şekilde kurtarırken, 6 silahlı örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan Sermet A. geçtiğimiz Ekim ayında Paris Roissy Havalimanı'nda polisler tarafında Dubai'ye kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı!

FUTBOLCU ESGİ TUTUKLANDI

Polis, Sermet A.'nın yakalanmasının ardından Mocro mafya ile işbirliği halinde olan çete üyelerine operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Cuma günü Köln'de bir eve yapılan baskında Alim Aykut Esgi ve örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Alman-Tunuslu Aymen S.(24) gözaltına alındı.

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