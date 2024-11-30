Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı!

TÜRK FUTBOLCU ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI



Çete lideri Sermet A.'nın iddiaya göre en yakın adamlarından biri de bir dönem Akhisarspor'da top koşturan Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Alim Aykut Esgi'ydi. Bombalı saldırılarda çalınan esrarı bulamayan Sermet A. ve Alim Aykut Esgi geçtiğimiz Temmuz ayında Bochom'da uyuşturucunun çalınmasından sorumlu tuttukları El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırdı.