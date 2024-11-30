Giriş Tarihi: 30.11.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
07:21
Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı!
Bir dönem Akhisarspor'da top koşturan Alim Aykut Esgi, Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle birlikte Almanya'da 3 kişiyi kaçırarak günlerce işkence ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Esgi'nin, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde son 3 ayda uyuşturucu savaşları için düzenlenen 11 bombalı saldırının sorumlusu olarak gösterilen ve geçtiğimiz Ekim ayında Fransa'da tutuklanan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A. ile birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.