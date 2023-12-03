Haberler Yaşam Türkiye Manisa'daki sondaj kuyusunda ölen baba oğula ağlamıştı! 4 sanığa şok!

Giriş Tarihi: 03.12.2023 17:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 17:29

Türkiye Manisa'daki sondaj kuyusunda ölen baba oğula ağlamıştı! 4 sanığa şok!

Manisa'da sondaj kuyusuna 2 yaşındaki Batu Demir ve kendisini kurtarmak için peşinden atlayan babasının öldüğü olayıyla ilgili indirimsiz 18 yıl hapis cezası alan site yöneticisi Hamza Akiş ile 6 yıl 3'er ay ceza alan site yönetiminde bulunan Niyazi Başak ve Reşat Gür ile 7 yıl 6 ay hapis cezası alan sondaj firması sahibi Vasfi Çakır'ın, sanıkların İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. İstinaf, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Sanıklar bir üst mahkemeye itirazda bulunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı.