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Haberler Yaşam Türkiye Manisa'daki sondaj kuyusunda ölen baba oğula ağlamıştı! 4 sanığa şok!
Giriş Tarihi: 03.12.2023 17:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 17:29

Türkiye Manisa'daki sondaj kuyusunda ölen baba oğula ağlamıştı! 4 sanığa şok!

Manisa'da sondaj kuyusuna 2 yaşındaki Batu Demir ve kendisini kurtarmak için peşinden atlayan babasının öldüğü olayıyla ilgili indirimsiz 18 yıl hapis cezası alan site yöneticisi Hamza Akiş ile 6 yıl 3'er ay ceza alan site yönetiminde bulunan Niyazi Başak ve Reşat Gür ile 7 yıl 6 ay hapis cezası alan sondaj firması sahibi Vasfi Çakır'ın, sanıkların İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. İstinaf, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Sanıklar bir üst mahkemeye itirazda bulunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Türkiye Manisa’daki sondaj kuyusunda ölen baba oğula ağlamıştı! 4 sanığa şok!

Yürekleri yakan olay, geçen 5 Ocak 2023'te, saat 18.00 sıralarında Salihli'deki Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü.

Türkiye Manisa’daki sondaj kuyusunda ölen baba oğula ağlamıştı! 4 sanığa şok!

Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi. Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı.

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Türkiye Manisa’daki sondaj kuyusunda ölen baba oğula ağlamıştı! 4 sanığa şok!

Baba ile oğlu aynı kuyuda can verdi. Kaçak olduğu belirlenen sondaj kuyusunun yaklaşık 8 ay önce sitedeki zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı ancak su çıkmadığı öğrenildi. Site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 sanık hakkında Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Türkiye Manisa’daki sondaj kuyusunda ölen baba oğula ağlamıştı! 4 sanığa şok!

Hamza Akiş savunmasında, "Derhal orayı kapatın, önlem alın' dedim. Burayı kapattırmamdaki amaç kedi, köpek düşmemesi içindi. Bana burasının ağzını tam kapatan bir takoz ve üzerine de büyük bir kütük koyduk.

Türkiye Manisa’daki sondaj kuyusunda ölen baba oğula ağlamıştı! 4 sanığa şok!

Kendimizce bu şekilde önlemimizi aldık. Ben haberi alır almaz olay yerine gittiğimde kuyunun içinden Aytuğ'un sesini duydum. 'Çocuk ayaklarımın altında eziliyor, kurtarın bizi' dediğini duydum" dedi.

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