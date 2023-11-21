Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye'de yeni fay hatları tespit edildi; sürekli artacak! Kahramanmaraş depremleri için dikkat çeken tespit
Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:21

Türkiye'de yeni fay hatları tespit edildi; sürekli artacak! Kahramanmaraş depremleri için dikkat çeken tespit

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de yeni fay hatlarının tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birkaç fayın birleşerek aynı anda kırıldığı ender depremlerden olduğuna dikkati çekti. İşte detaylar...

AA
Türkiye’de yeni fay hatları tespit edildi; sürekli artacak! Kahramanmaraş depremleri için dikkat çeken tespit

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'de yeni fay hatlarının tespit edildiğini açıklayan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. 6 Şubat'taki depremlerin, birkaç fayın birleşerek aynı anda kırıldığı ender depremlerden olduğuna dikkati çeken Sözbilir, önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye’de yeni fay hatları tespit edildi; sürekli artacak! Kahramanmaraş depremleri için dikkat çeken tespit

"ENDER DEPREMLERDEN BİRİ..."

Prof. Dr. Sözbilir, bir konferans için geldiği Edirne'de, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de yeni fay hatları tespit edildi; sürekli artacak! Kahramanmaraş depremleri için dikkat çeken tespit

Erzincan'da 1939 yılında yaşanan depremin ardından ülke genelinde hareketli bir deprem aktivitesi gözlemlenmeye başlandığını belirten Sözbilir, bu depremlerde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Türkiye’de yeni fay hatları tespit edildi; sürekli artacak! Kahramanmaraş depremleri için dikkat çeken tespit

Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin, birkaç fayın birleşerek aynı anda kırıldığı ender depremlerden olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’de yeni fay hatları tespit edildi; sürekli artacak! Kahramanmaraş depremleri için dikkat çeken tespit

Türkiye'nin farklı yerlerinde depremlerin yaşanmaya devam edeceğini vurgulayan Sözbilir, şöyle devam etti:

SON DAKİKA