Haberler Yaşam Türkiye'de yeni fay hatları tespit edildi; sürekli artacak! Kahramanmaraş depremleri için dikkat çeken tespit

Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:21

Türkiye'de yeni fay hatları tespit edildi; sürekli artacak! Kahramanmaraş depremleri için dikkat çeken tespit

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de yeni fay hatlarının tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birkaç fayın birleşerek aynı anda kırıldığı ender depremlerden olduğuna dikkati çekti. İşte detaylar...