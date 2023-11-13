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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi
Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:18
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
13:32
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi
1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde 81 ilin zeka ortalaması ortaya çıkarıldı. İlk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki ili hangisi? Zeka sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada bulunuyor? İşte en zeki şehirler sırlaması...