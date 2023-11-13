Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi

Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı. Bir internet sitesinde yapılan IQ testine Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm illerden 1 milyon 214 bin 505 kişi katılım gösterdi.

IQ puanlarına göre 0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,

26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,

40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,

55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,

70-85 arası sınır zekalı,

85-115 arası normal zekalı,

115-129 arası üstün zekalı,

129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.