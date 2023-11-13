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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi
Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 13:32

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi

1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde 81 ilin zeka ortalaması ortaya çıkarıldı. İlk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki ili hangisi? Zeka sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada bulunuyor? İşte en zeki şehirler sırlaması...

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi

Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı. Bir internet sitesinde yapılan IQ testine Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm illerden 1 milyon 214 bin 505 kişi katılım gösterdi.

IQ puanlarına göre 0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,
26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,
40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,
55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,
70-85 arası sınır zekalı,
85-115 arası normal zekalı,
115-129 arası üstün zekalı,
129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte 81 ilin IQ listesi

78- Artvin

95.36

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