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Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo
Giriş Tarihi: 18.10.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 16:37
Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı en son ekonomik veriler, illerin refah ve üretim performansındaki sürpriz değişimi gözler önüne serdi. Kişi başına düşen milli gelir ve ekonomik hacim kriterleriyle hazırlanan Türkiye'nin en zengin illeri sıralamasında zirve yarışı kızıştı. Listenin ilk sıralarında yer alan iller ezber bozdu. İşte 81 ilin il il ekonomi ve zenginlik sıralaması...