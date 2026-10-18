Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu: İşte 81 il sıralaması! Dikkat çeken tablo

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2024 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verileri, şehirlerin üretim ve gelir gücünü netleştirdi. İller arasındaki refah farkını gözler önüne seren raporda, kişi başına düşen milli geliri en yüksek şehirler belli oldu. Sürpriz çıkış yapan iller dikkat çekerken, zirvedeki yarış yeniden şekillendi. İşte 81 ilin en güncel zenginlik ve refah sıralaması...