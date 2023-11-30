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Türkiye'nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti
Giriş Tarihi: 30.11.2023 06:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
07:40
Türkiye'nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti
Türkiye'nin konuştuğu "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü isimleri yüksek kârlı gizli fon adı altında 1 milyar 260 milyon lira dolandırmakla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan, işlemlerde yardımcısının da imzasının bulunduğunu kaydetti. İşte detaylar...