Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye'nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti
Giriş Tarihi: 30.11.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 07:40

Türkiye'nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti

Türkiye'nin konuştuğu "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü isimleri yüksek kârlı gizli fon adı altında 1 milyar 260 milyon lira dolandırmakla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan, işlemlerde yardımcısının da imzasının bulunduğunu kaydetti. İşte detaylar...

Mustafa Sait ÖZKAN
Türkiye’nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti

YARDIMCISINI DA SUÇA ORTAK ETTİ

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu ünlü isimleri 1 milyar 260 milyon lira dolandıran ve 226 yıla kadar hapsi istenen özel bir bankanın İstanbul Levent'teki şube müdürü Seçil Erzan'ın, Şube Müdür Yardımcısı Asiye Öztürk'ü de suça ortak ettiği saptandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti

Geçtiğimiz hafta davanın ilk duruşmasının görüldüğü celsede konuşan Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını öne sürmüştü.

Türkiye’nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti

Terim'in ise 2 Haziran'da "şikâyetçi" sıfatıyla verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ın oluşturduğu fondan uzaktan yakından alakasının olmadığını, bankadaki 3 milyon dolarını alamadığını öne sürerek, Erzan ve banka yöneticilerinden şikâyetçi olmuştu.

Türkiye’nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti

İddiaların odağındaki Erzan, savcılığa aldığı paralara ilişkin el yazısıyla oluşturulmuş bir kâğıt verdiğini, bu belgelerde Asiye Öztürk'ün de imzasının olduğunu söyledi.

SON DAKİKA