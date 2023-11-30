Türkiye’nin konuştuğu vurgunda flaş! Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Seçil Erzan yardımcısını da suça ortak etti

YARDIMCISINI DA SUÇA ORTAK ETTİ

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu ünlü isimleri 1 milyar 260 milyon lira dolandıran ve 226 yıla kadar hapsi istenen özel bir bankanın İstanbul Levent'teki şube müdürü Seçil Erzan'ın, Şube Müdür Yardımcısı Asiye Öztürk'ü de suça ortak ettiği saptandı.