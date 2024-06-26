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Türkiye'nin son 16 rakibi kim olacak, ne zaman belli olur? EURO 2024 eşleşmeleri ile Türkiye 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olur?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
21:38
Türkiye'nin son 16 rakibi kim olacak, ne zaman belli olur? EURO 2024 eşleşmeleri ile Türkiye 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olur?
Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları sona eriyor. A Milli Takım bugün Çekya karşısında son mücadelesini verirken tur biletini almaya çalışacak. Milli maç sonrası Türkiye'nin rakibi kim sorusu gündeme gelecek. F grubunda bileti kapan Portekiz'in ardından Türkiye gruptan 2. veya 3. çıkarsa son 16 rakibi kim olacak merak ediliyor. Bu noktada eşleşmeler araştırılıyor. İşte, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye'nin muhtemel rakipleri...