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Giriş Tarihi: 26.06.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 21:38

Türkiye'nin son 16 rakibi kim olacak, ne zaman belli olur? EURO 2024 eşleşmeleri ile Türkiye 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olur?

Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları sona eriyor. A Milli Takım bugün Çekya karşısında son mücadelesini verirken tur biletini almaya çalışacak. Milli maç sonrası Türkiye'nin rakibi kim sorusu gündeme gelecek. F grubunda bileti kapan Portekiz'in ardından Türkiye gruptan 2. veya 3. çıkarsa son 16 rakibi kim olacak merak ediliyor. Bu noktada eşleşmeler araştırılıyor. İşte, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

Türkiye’nin son 16 rakibi kim olacak, ne zaman belli olur? EURO 2024 eşleşmeleri ile Türkiye 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olur?

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024 son 16 turu için geri sayım başladı. Gelecek turda Türkiye'nin rakibi kim olacak merak ediliyor. Avrupa Şampiyonası eşleşmelerine göre gruplar arasında eşleşmenin nasıl düzenlendiği belli oldu. Peki; Türkiye gruptan 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olacak? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

Türkiye’nin son 16 rakibi kim olacak, ne zaman belli olur? EURO 2024 eşleşmeleri ile Türkiye 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olur?

GRUPTA SON MÜCADELE: ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI BUGÜN!

Milli takımın EURO 2024 F grubundaki son maçı 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin gruptan çıkmasında belirleyici rol oynayacak Çekya Türkiye maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

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Türkiye’nin son 16 rakibi kim olacak, ne zaman belli olur? EURO 2024 eşleşmeleri ile Türkiye 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olur?

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turu biletini kapacak. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali Çekya maçına bağlı.

Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek.

Mağlubiyet durumunda ise en iyi grup üçüncüsü için diğer maçların sonuçları izlenecek.

Çekya ve Gürcistan son maçlarını kazanırsa Türkiye gruplarda EURO 2024'e veda edecek.

Türkiye’nin son 16 rakibi kim olacak, ne zaman belli olur? EURO 2024 eşleşmeleri ile Türkiye 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olur?

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye, EURO 2024'te 2. olması halinde son 16 turuna direkt katılacak. 3. olması durumunda en iyi üçüncüler arasından yeniden tur atlama ihtimali bulunuyor.

TÜRKİYE GRUPTAN 2. ÇIKARSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye Çekya karşısında puan alırsa son 16 turuna çıkacak ve F grubunu 2. sırada tamamlayacak. Galibiyet senaryosunda 2. sırada yer alan Türkiye'nin son 16 turu rakibi D Grubu lideri Avusturya olacak.

Türkiye’nin son 16 rakibi kim olacak, ne zaman belli olur? EURO 2024 eşleşmeleri ile Türkiye 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olur?

TÜRKİYE GRUPTAN 3. ÇIKARSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye, Çekya maçında kaybederse ve Portekiz Gürcistan karşısında puan alırsa grupta üçüncü olacak. En iyi üçüncüler arasında yer alması durumunda Türkiye'nin son 16 turu rakipleri İspanya ya da İngiltere olacak.

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