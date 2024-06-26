Türkiye’nin son 16 rakibi kim olacak, ne zaman belli olur? EURO 2024 eşleşmeleri ile Türkiye 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olur?

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024 son 16 turu için geri sayım başladı. Gelecek turda Türkiye'nin rakibi kim olacak merak ediliyor. Avrupa Şampiyonası eşleşmelerine göre gruplar arasında eşleşmenin nasıl düzenlendiği belli oldu. Peki; Türkiye gruptan 2. veya 3. çıkarsa rakibi kim olacak? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri...