TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere 1685 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adaylar, başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Alım sürecinde adayların seçimi ise noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı 2025 ve tüm detaylar.