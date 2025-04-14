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Giriş Tarihi: 14.04.2025 22:47 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 22:47

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı 2025 araştırmaları hız kazandı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Resmi duyuruya göre, başvuru süreci 14 Nisan 2025 tarihinde başladı ve 18 Nisan 2025'te sona erecek. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak iller hakkında detaylar.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere 1685 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adaylar, başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Alım sürecinde adayların seçimi ise noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı 2025 ve tüm detaylar.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TÜRKŞEKER başvuruları, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14 Nisan 2025-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

KPSS'siz sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımda adaylar farklı illerdeki şeker fabrikalarına ve Türkşeker merkezlerinde istihdam edilecek.

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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

ALIM YAPILACAK ŞEKER FABRİKALARI

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği şeker fabrikaları ve alım sayıları şu şekilde:

Ağrı Şeker Fabrikası'na 73

Ankara Şeker Fabrikası'na 196

Burdur Şeker Fabrikası'na 130

Elazığ Şeker Fabrikası'na 45

Erciş Şeker Fabrikası'na 79

Ereğli Şeker Fabrikası'na 158

Eskişehir Şeker Fabrikası'na 148

Ilgın Şeker Fabrikası'na 132

Kars Şeker Fabrikası'na 56

Kastamonu Şeker Fabrikası'na 101

Malatya Şeker Fabrikası'na 83

Susurluk Şeker Fabrikası'na 121

Uşak Şeker Fabrikası'na 115

Yozgat Şeker Fabrikası'na 129

Şeker Enstitüsü'ne 20

Ankara Makine'ye 16

Eskişehir Makine'ye 31

Turhal Makine'ye 11

Afyon İmalat'a 13

EMAF'a 28 işçi alımı yapılacak.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

ALIM YAPILAN KADROLAR

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.