TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2023 2. dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı sorusu yanıt arıyor. 2. dönem Tıpta Uzmanlı Eğitimi Giriş Sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM sonu açıklanma tarihini paylaşırken, sınav sonuçları bu hafta açıklanacak. Bu noktada bir süredir adaylar, "TUS sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanıyor?" sorularını arama motorlarına yöneltmeye başladı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, konu hakkında detaylar