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Haberler Yaşam TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2023 2. dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS
Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:44

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2023 2. dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı sorusu yanıt arıyor. 2. dönem Tıpta Uzmanlı Eğitimi Giriş Sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM sonu açıklanma tarihini paylaşırken, sınav sonuçları bu hafta açıklanacak. Bu noktada bir süredir adaylar, "TUS sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanıyor?" sorularını arama motorlarına yöneltmeye başladı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, konu hakkında detaylar

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2023 2. dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

24 Eylül'de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası vatandaşlar "TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 2. dönem sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından tercih tarihleri paylaşılacak. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanır, nasıl öğrenilir? İşte detaylar

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2023 2. dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

24 Eylül 2023 tarihinde yapılan 2. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. Hemen ardından ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.

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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2023 2. dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2023 2. dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2023 2. dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

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