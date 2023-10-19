TUS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ ÖSYM DUYURDU! 2023 ÖSYM 2/TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır?

TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Eylül tarihinde düzenlenen 2/TUS sonrası öğrencilerin gözü sonuç tarihine çevrilmişti. TUS sonuçları sorgulama ekranı https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden erişime açılacak. Bu noktada, "TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu yanıt aramakta. Tercih işlemleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte belli olacak. İşte, 2. dönem TUS sonuçları 2023 sorgulama ekranı