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Haberler Yaşam TUS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ ÖSYM DUYURDU! 2023 ÖSYM 2/TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:46

TUS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ ÖSYM DUYURDU! 2023 ÖSYM 2/TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır?

TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Eylül tarihinde düzenlenen 2/TUS sonrası öğrencilerin gözü sonuç tarihine çevrilmişti. TUS sonuçları sorgulama ekranı https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden erişime açılacak. Bu noktada, "TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu yanıt aramakta. Tercih işlemleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte belli olacak. İşte, 2. dönem TUS sonuçları 2023 sorgulama ekranı

TUS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ ÖSYM DUYURDU! 2023 ÖSYM 2/TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 24 Eylül 2023 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonucu sonuçlar bugün belli olacak. İşte, TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ ÖSYM DUYURDU! 2023 ÖSYM 2/TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Eylül 2023 tarihinde yapılan 2. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. Hemen ardından ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.

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TUS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ ÖSYM DUYURDU! 2023 ÖSYM 2/TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır?

TUS TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ ÖSYM DUYURDU! 2023 ÖSYM 2/TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır?

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

TUS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ ÖSYM DUYURDU! 2023 ÖSYM 2/TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır?

YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

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