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TUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM ile 1. Dönem TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
07:46
TUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM ile 1. Dönem TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Mart ayında gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sonrası sonuçlar bekleniyor. Doktor adaylarının bekleyişi sürerken ÖSYM takviminde yer alan tarih doğrultusunda araştırmalar bugünde yoğunlaştı. TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) takip ediliyor. Peki, 2025 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?