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Haberler Yaşam TUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM ile 1. Dönem TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 07:46

TUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM ile 1. Dönem TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mart ayında gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sonrası sonuçlar bekleniyor. Doktor adaylarının bekleyişi sürerken ÖSYM takviminde yer alan tarih doğrultusunda araştırmalar bugünde yoğunlaştı. TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) takip ediliyor. Peki, 2025 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM ile 1. Dönem TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları sorgulama ekranının erişime açılması gelecek ÖSYM duyurusu ile sağlanıyor. Adayların sık sık sayfayı kontrol ettiği sistemde alınan puanlar ekranın açılmasıyla birlikte görüntülenecek. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık sınavlarında belirlenen sonuç tarihi 18 Nisan! Peki, 2025/1 TUS sonuçları açıklandı mı?

TUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM ile 1. Dönem TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 1. Dönem sonuçları 18 Nisan tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçları henüz belli olmadı.

Sonuçlarının açıklanacağı saat bilinmiyor bu nedenle ÖSYM'nin son dakika gelecek tüm duyuruları takip ediliyor.

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TUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM ile 1. Dönem TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen her sınavda olduğu üzere TUS sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerini görüntüleyecek.

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TUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM ile 1. Dönem TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

17.08.2025 tarihinde gerçekleşecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 2. Dönem için başvurular 2-9 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru günü ise 16 Temmuz olacak. Öte yandan sınavın sonuçları 12.09.2025 tarihinde belli olacak.

TUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM ile 1. Dönem TUS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Tıp mezunu ve tıp dışı meslek mezunu adaylar için katsayılar başvuru kılavuzundan kontrol edilebilir.