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Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
22:01
Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
22 Mayıs 2025 akşam saatleri itibarıyla (X) Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı gönderiler yüklenmedi hatası alırken, çoğu kullanıcı ise hesaplarına giriş yapamıyor. Peki, Twitter'da erişim sorunu mu var, çöktü mü? 22 Mayıs (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte, detaylar...