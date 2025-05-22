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Haberler Yaşam Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 22:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 22:01

Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

22 Mayıs 2025 akşam saatleri itibarıyla (X) Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı gönderiler yüklenmedi hatası alırken, çoğu kullanıcı ise hesaplarına giriş yapamıyor. Peki, Twitter'da erişim sorunu mu var, çöktü mü? 22 Mayıs (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte, detaylar...

Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs X Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Sosyal medya platformu X (Twitter) 22 Mayıs perşembe akşamı erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformunda, akış yenileme ve gönderi yüklemede hata yaşanıyor. Peki, 22 Mayıs (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte, detaylar...

Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs X Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık paylaşımlarla yaşanan kesintiyi dile getiren kullanıcılar, uygulamaya hem mobil cihazlardan hem de web üzerinden ulaşamadıklarını ifade etti. Şu an için resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun teknik altyapıdan mı yoksa genel bir kesintiden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

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Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs X Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs X Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs X Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?