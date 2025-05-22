Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! 22 Mayıs (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık paylaşımlarla yaşanan kesintiyi dile getiren kullanıcılar, uygulamaya hem mobil cihazlardan hem de web üzerinden ulaşamadıklarını ifade etti. Şu an için resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun teknik altyapıdan mı yoksa genel bir kesintiden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.