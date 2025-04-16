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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
10:23
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar belirlenmeye başladı. 2 maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalden iki takım üst turda yerini aldı. Son karşılaşmalarla birlikte eşleşmeler ve maç takvimi netleşiyor. Barcelona ve PSG bileti alan ilk takımlar oldu. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı, final maçı hangi tarihte oynanacak?