UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR

ASton Villa'yı iki maçta elde ettiği 5-4 skorla eleyen PSG ve Borussia Dortmund'u 5-3 skorla geride bırakan Barcelona yarı finale adını yazdıran ilk takımlar oldu.

Kalan takımlar Real Madrid, Arsenal, İnter ve Bayern Münih rövanş karşılaşmaları ardından tur ihtimallerini netleştirecek.