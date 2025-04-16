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Haberler Yaşam UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:23

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar belirlenmeye başladı. 2 maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalden iki takım üst turda yerini aldı. Son karşılaşmalarla birlikte eşleşmeler ve maç takvimi netleşiyor. Barcelona ve PSG bileti alan ilk takımlar oldu. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı, final maçı hangi tarihte oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar futbolseverlerin gündeminde. Şampiyonluk favorileri şimdiden belirlenirken takımlar son şanslarını değerlendirmek için rövanşa hazırlanıp çıkıyor. Devler Ligi'nde heyecan dorukta. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR

ASton Villa'yı iki maçta elde ettiği 5-4 skorla eleyen PSG ve Borussia Dortmund'u 5-3 skorla geride bırakan Barcelona yarı finale adını yazdıran ilk takımlar oldu.

Kalan takımlar Real Madrid, Arsenal, İnter ve Bayern Münih rövanş karşılaşmaları ardından tur ihtimallerini netleştirecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?

22.00 Real Madrid - Arsenal

22.00 İnter - Bayern Münih

İlk maçta 3-0 skorla Arsenal, 2-1 skorla İnter rakiplerine karşı avantajlı durumda. Bu karşılaşmalarla birlikte eşleşmeler ortaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalin ilk maçları 29 Nisan tarihinde ikinci karşılaşmalar ise 6 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar: Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?

FİNAL 31 MAYIS'TA!

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak takımın belli olacağı final maçı 31 Mayıs tarihinde oynanacak.