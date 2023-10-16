Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti: DNA ile gelen 292 milyonluk servet savaşı!
Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:26

Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti: DNA ile gelen 292 milyonluk servet savaşı!

İzmir'de yaşayan Taner Sabuncu (25) ile ablası 292 milyon lira (10 milyon Euro) servete sahip kaçak işadamı Zeki Sabuncu'nun (52) çocukları olduğunu DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı. Babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan tazminat davasını da kazanan Taner Sabuncu 135 bin liralık icra takibi başlattı. 24 yıl DNA testinden kaçan Zeki Sabuncu, 135 bin lirayı ödememek için bütün mallarını Hollanda'daki evliliğinden olan kızı Reyhan Sabuncu'nun üzerine devretti. Zeki Sabuncu icra tebligatını almamak için köşe bucak kaçıyor…

Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti: DNA ile gelen 292 milyonluk servet savaşı!

İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün kızı B.S. (31) ve oğlu Taner Sabuncu (25) doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi.

Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti: DNA ile gelen 292 milyonluk servet savaşı!

Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan Sabuncu'nun 10 milyon Euro (292 milyon lira) servete sahip olduğu iddia edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti: DNA ile gelen 292 milyonluk servet savaşı!

İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.

Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti: DNA ile gelen 292 milyonluk servet savaşı!

İLK KEZ TÜRKİYE'DEKİ DAVA İÇİN YURT DIŞINDA DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Sabuncu, Hollanda polisi tarafından 24 yıl sonra yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti: DNA ile gelen 292 milyonluk servet savaşı!

Yapılan testte Sabuncu'nun Taner Sabuncu. ile B.S.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Mahkeme abla ve kardeşin Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verdi. Davayı kazanınca Taner Sabuncu ve ablasına Hollanda vatandaşlığı hakkı da doğdu. Bu konuyla ilgili Hollanda Konsolosluğu'na yazı yazıldı. Gelen cevapta Zeki Sabuncu'nun Hollanda vatandaşlığının olmadığı ortaya çıktı. Abla ve kardeşi biyolojik babaları Hollanda vatandaşı çıkmayınca bu haktan yararlanamadı.

SON DAKİKA