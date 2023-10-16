Haberler Yaşam Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti: DNA ile gelen 292 milyonluk servet savaşı!

Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:26

Ünlü işadamı babalık davasını kaybetti: DNA ile gelen 292 milyonluk servet savaşı!

İzmir'de yaşayan Taner Sabuncu (25) ile ablası 292 milyon lira (10 milyon Euro) servete sahip kaçak işadamı Zeki Sabuncu'nun (52) çocukları olduğunu DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı. Babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan tazminat davasını da kazanan Taner Sabuncu 135 bin liralık icra takibi başlattı. 24 yıl DNA testinden kaçan Zeki Sabuncu, 135 bin lirayı ödememek için bütün mallarını Hollanda'daki evliliğinden olan kızı Reyhan Sabuncu'nun üzerine devretti. Zeki Sabuncu icra tebligatını almamak için köşe bucak kaçıyor…