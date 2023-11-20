Unutmadık Hıncal ağabey: Hatırasını öğrencileri yaşatıyor...

Türk Basınının duayeni, meslek büyüğümüz, öğretmenimiz, ağabeyimiz Hıncal Uluç aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Hıncal Uluç; yazılarıyla, fikirleriyle ve öğreticiliğiyle mesleki bilgilerini aktardığı öğrencilerinin, mesai arkadaşlarının, ailesinin ve okurlarının en uzun soluklu "Hayat Bilgisi" öğretmenlerinden birisiydi. Öğrencileri, dirsek dirseğe çalıştığı mesai arkadaşları ve okurları; bilgisi, birikimi, entelektüel ve yol gösteren kimliğiyle Spor Medyasına yön veren; büyük değişimlere imza atarak Türk Basınının seyrini değiştiren Hıncal Uluç'un hatırasını daima yaşatacak... Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç, gazeteciler Atilla Gökçe, Fuat Akdağ, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Emrah Kayalıoğlu ve Yiğiter Uluğ da usta isimle ilgili düşüncelerini paylaştı.