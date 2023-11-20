Unutmadık Hıncal ağabey: Hatırasını öğrencileri yaşatıyor...

SAYISIZ İSİM YETİŞTİRDİ

Sadece spor alanında değil, sanat, magazin ve siyasi alanlarında da herkesin hangi düşüncede olduğunu gösterecek yazılar yazmaya başladı.

Kendisine has fikirleriyle Türk Basını'na yön verdi. Futbol sınırlarını aşarak diğer spor dallarına verdiği değerle Türk Sporu'nun gelişimine büyük katkıları oldu. Cesareti ve keskin kalemiyle çok defa hedef oldu. 1994'te silahlı saldırıya uğradı.

Öcal Uluç (Hıncal Uluç'un Ağabeyi): "Sadece kardeşim değildi... Dostumdu, arkadaşımdı, meslektaşımdı ve en önemlisi dert ortağımdı. Bir yıldır boşlukta gibiyim.

Yavuz Donat (Gazeteci – Yazar): 50 yıllık arkadaşımdı. Ankara'da birlikte aynı gazetede çalışmaya başladık. Öcal Uluç'la da yılarca birlikte çalıştık.

Benim için ikisi de kardeş gibiydi. Birlikte çok anımız vardı. O anılar da insanlarla birlikte yitip gidiyor. Babaları albay Fuat Uluç'u tanırım.

9 Işık'ı Başbuğ Türkeş ile birlikte yazan insandır. Tavizsizdi bir kalemdi.