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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:00

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

Oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve çarpıcı mekanlarıyla izleyicileri ekrana kilitleyen Uzak Şehir, 17. bölümüyle Kanal D'de ekrana geliyor. Yeni bölümde, Cihan'ın boşanma dilekçesini imzalaması sandığı kadar kolay olmayacak. Alya, onun öfkesi karşısında çıkış yolu ararken beklenmedik bir destek alıyor. Ancak bu yardım, Cihan'ı mantıktan uzaklaştırıp kıskançlığın pençesine sürüklüyor. İşte, Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir 17. bölüm izle!

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 17. bölümüyle izleyicilerini ekran başına davet ediyor! AyNa Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, sürükleyici olay örgüsüyle dikkat çekiyor. Yeni bölümde, Alya'nın boşanma süreci sandığından çok daha zor geçiyor. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle ekranı ve detaylar!

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

10 Mart 2025 tarihli yeni bölüm bu akşam 21.00'da ekranlara geliyor. Dizinin son bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

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UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya'nın düşündüğü gibi kolay bir süreç olmaz. Cihan'ın yükselen öfkesi karşısında Alya çıkış yolu bulmakta zorlanır. Boşanmamakta direnen Cihan'ı ikna edemeyen Alya'ya yardım eli uzanır. Bunu öğrenen Cihan mantığından uzaklaşıp kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlar.

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

Zerrin ve Kaya ise Şahin'in suçsuz yere cezaevinde olmasından dolayı vicdan azabı çekerler. Durumu düzeltecek tek kişi Demir'dir. Zerrin, Demir'in Şahin'i kurtarması karşılığında onunla evlenmeyi kabul eder ancak Demir'in bilmesi gereken bir sır vardır.

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

Bu sırrı öğrenen Demir yine Zerrin'le evlenip Şahin'i kurtaracak mıdır yoksa kabul edemeyeceği bir gerçekle yeni bir savaş mı başlatacaktır? Alya'nın boşanmak için verdiği mücadelesi karşısında Cihan'ın direnmesi onları iyice yıpratırken artık dönülemeyecek bir sona doğru yaklaşmaktan kaçamazlar. Bu son onların için bir bitiş mi yoksa aşklarını anladıkları yeni bir başlangıç mı olacaktır?