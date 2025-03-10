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UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
17:00
UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!
Oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve çarpıcı mekanlarıyla izleyicileri ekrana kilitleyen Uzak Şehir, 17. bölümüyle Kanal D'de ekrana geliyor. Yeni bölümde, Cihan'ın boşanma dilekçesini imzalaması sandığı kadar kolay olmayacak. Alya, onun öfkesi karşısında çıkış yolu ararken beklenmedik bir destek alıyor. Ancak bu yardım, Cihan'ı mantıktan uzaklaştırıp kıskançlığın pençesine sürüklüyor. İşte, Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir 17. bölüm izle!