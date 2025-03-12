UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, full, HD

Bu sırrı öğrenen Demir yine Zerrin'le evlenip Şahin'i kurtaracak mıdır yoksa kabul edemeyeceği bir gerçekle yeni bir savaş mı başlatacaktır? Alya'nın boşanmak için verdiği mücadelesi karşısında Cihan'ın direnmesi onları iyice yıpratırken artık dönülemeyecek bir sona doğru yaklaşmaktan kaçamazlar. Bu son onların için bir bitiş mi yoksa aşklarını anladıkları yeni bir başlangıç mı olacaktır?