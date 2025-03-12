Haberler
Yaşam
UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, full, HD
Giriş Tarihi: 12.03.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
00:09
UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, full, HD
Oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve çarpıcı mekanlarıyla izleyicileri ekrana kilitleyen Uzak Şehir, 17. bölümüyle Kanal D'de ekrana geliyor. Yeni bölümde, Cihan'ın boşanma dilekçesini imzalaması sandığı kadar kolay olmayacak. Alya, onun öfkesi karşısında çıkış yolu ararken beklenmedik bir destek alıyor. Ancak bu yardım, Cihan'ı mantıktan uzaklaştırıp kıskançlığın pençesine sürüklüyor. İşte, Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir 17. bölüm izle!