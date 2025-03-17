UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

Alya Boran'ın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice adım atması onu Cihan'ın itirafına kadar götürür. Bu itiraf karşısında Alya Cihan'a karşı eskisi gibi bakabilecek midir yoksa onu kalbinin derinliklerine gömmesine mi neden olacaktır?