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UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 17.03.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
17:32
UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!
Kanal D ekranlarında her Pazartesi ekranlara gelen dizi Uzak Şehir, 18. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde, Cihan'ın boşanma davasında Alya hakkında söyledikleri sonrası ikili, hislerini dile getirmekten kaçındıkça aralarındaki tansiyon yükselir. Demir'in, Zerrin'i kullanarak Cihan ve ailesine zarar verme planını engellemek isteyen Nare ise başarısız olur. İşte, Kanal D üzerinden Uzak Şehir 18. bölüm izle,tek parça, full HD