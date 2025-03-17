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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 17.03.2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:32

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

Kanal D ekranlarında her Pazartesi ekranlara gelen dizi Uzak Şehir, 18. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde, Cihan'ın boşanma davasında Alya hakkında söyledikleri sonrası ikili, hislerini dile getirmekten kaçındıkça aralarındaki tansiyon yükselir. Demir'in, Zerrin'i kullanarak Cihan ve ailesine zarar verme planını engellemek isteyen Nare ise başarısız olur. İşte, Kanal D üzerinden Uzak Şehir 18. bölüm izle,tek parça, full HD

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

Kanal D'de her pazartesi akşamı ekrana gelen Uzak Şehir 18. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde, gerilim dolu anlar seyirciyi bekliyor. Dizinin son bölümünü merak edenler, izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Uzak Şehir son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz detayları!

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

17 Mart 2025 tarihli yeni bölümü bu akşam 21.00'da ekranlara geliyor. Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın boşanma davasında Alya için söylediklerinden sonra Alya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir. Demir'in Zerrin üzerinden Cihan'lardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nare başarısız olur. Kaya'dan Zerrin'in Demir'le evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken Cihan Nare'yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır.

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

Alya ve Cihan'ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine'nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur'la Cihan'ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine'nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya'nın canını yakmak için Cihan'ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler.

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle!

Alya Boran'ın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice adım atması onu Cihan'ın itirafına kadar götürür. Bu itiraf karşısında Alya Cihan'a karşı eskisi gibi bakabilecek midir yoksa onu kalbinin derinliklerine gömmesine mi neden olacaktır?