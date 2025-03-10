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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 23:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 23:31

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir yeni bölümüyle merak uyandırırken, izleyiciler 18. bölüm fragmanını bekliyor. Son bölümde, Cihan'ın boşanmayı kabul etmemesi Alya'yı zor bir duruma sokarken, beklenmedik bir destek onun yanında olmuştu. Ancak bu yardım, Cihan'ın öfkesini ve kıskançlığını körüklemişti. Şimdi ise yeni bölümde neler olacağı büyük bir merak konusu! Peki, Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir 17. bölümüyle gündeme geldi! Alya, Cihan'ın boşanma konusundaki sert tavrı karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, ona uzanan yardım eli olayları daha da karmaşık bir hale getirdi. Cihan'ın kıskançlık ve öfke dolu tepkileri, gelecek bölümlerde neler yaşanacağına dair merakı artırdı. Şimdi ise izleyiciler gözlerini 18. bölüm fragmanına çevirdi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte gelişmeler...

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM FRAGMAN

Uzak şehir yeni bölüm fragmanını aşağıdaki link aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

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UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya'nın düşündüğü gibi kolay bir süreç olmaz. Cihan'ın yükselen öfkesi karşısında Alya çıkış yolu bulmakta zorlanır. Boşanmamakta direnen Cihan'ı ikna edemeyen Alya'ya yardım eli uzanır. Bunu öğrenen Cihan mantığından uzaklaşıp kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlar.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zerrin ve Kaya ise Şahin'in suçsuz yere cezaevinde olmasından dolayı vicdan azabı çekerler. Durumu düzeltecek tek kişi Demir'dir. Zerrin, Demir'in Şahin'i kurtarması karşılığında onunla evlenmeyi kabul eder ancak Demir'in bilmesi gereken bir sır vardır.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu sırrı öğrenen Demir yine Zerrin'le evlenip Şahin'i kurtaracak mıdır yoksa kabul edemeyeceği bir gerçekle yeni bir savaş mı başlatacaktır?

Alya'nın boşanmak için verdiği mücadelesi karşısında Cihan'ın direnmesi onları iyice yıpratırken artık dönülemeyecek bir sona doğru yaklaşmaktan kaçamazlar.