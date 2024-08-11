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Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:15

Uzman isimden sonbahar için kritik uyarı! İki bölgeye dikkat çekti: Sıcaklık artacak

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa'da Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminleri üzerinden sonbahar için kritik uyarılarda bulundu. Çok sıcak geçen yaz aylarının ardından yeni tahminlere göre sonbahar aylarının da çok sıcak geçceğini belirten Önol, iki bölgeyi işaret ederek "Ekimde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak" dedi.

DHA
Uzman isimden sonbahar için kritik uyarı! İki bölgeye dikkat çekti: Sıcaklık artacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, sonbahar ayları için de uyarıda bulundu.

Uzman isimden sonbahar için kritik uyarı! İki bölgeye dikkat çekti: Sıcaklık artacak

"SONBAHAR ÇOK SICAK GEÇECEK"

ECMWF'nin sonbahar aylarına ilişkin paylaştığı ve sıcaklık tahminlerini gösteren haritayı değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, "Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar, yaz derken şimdi de sonbahar aylarının öngörüleri çok sıcak bir döneme işaret ediyor.

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Uzman isimden sonbahar için kritik uyarı! İki bölgeye dikkat çekti: Sıcaklık artacak

Hem de Pasifik'te El Nino bitmiş, La Nina başlamışken. 1 Ekim'de başlayacak 'su yılı' için de bu sıcaklık tahminleri önemli. El Nino, nisan ayında bitti ve yazın La Nina'ya geçtik.

Uzman isimden sonbahar için kritik uyarı! İki bölgeye dikkat çekti: Sıcaklık artacak

11 yıllık güneş döngüsünden genel radyasyon pik dönemde yüzde 0,1 kadar artıyor, onun etkisi de yaklaşık +0.2 santigrat derece" diye konuştu.

Uzman isimden sonbahar için kritik uyarı! İki bölgeye dikkat çekti: Sıcaklık artacak

EYLÜLDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yine ECMWF'nin tahminleri üzerinden uzun vadeli mevsimlik tahmin verilerine göre eylül ayında Türkiye için hava sıcaklığının iç ve güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

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