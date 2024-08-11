Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
11:15
Uzman isimden sonbahar için kritik uyarı! İki bölgeye dikkat çekti: Sıcaklık artacak
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa'da Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminleri üzerinden sonbahar için kritik uyarılarda bulundu. Çok sıcak geçen yaz aylarının ardından yeni tahminlere göre sonbahar aylarının da çok sıcak geçceğini belirten Önol, iki bölgeyi işaret ederek "Ekimde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak" dedi.