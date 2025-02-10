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"Velat Can'ı elbise ve ayakkabısından tanıdık" aileden kahreden teşhis! Sarıyer'deki kaybolan iki kardeşten haber var!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
16:59
"Velat Can'ı elbise ve ayakkabısından tanıdık" aileden kahreden teşhis! Sarıyer'deki kaybolan iki kardeşten haber var!
Kadıköy Sahili'nde bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de kaybolan Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'nın ailesi Adli Tıp Kurumuna gelerek DNA testi yaptırdı. Ağabey Yüksel Can "Kesin olarak elbisesinden, ayakkabısından kardeşimizin olduğunu anladık. DNA testi yaptık. Sonucu 2 ya da 3 saat sonra çıkacak. Kardeşimin olduğuna eminiz'" ifadelerini kullandı.