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Haberler Yaşam "Velat Can'ı elbise ve ayakkabısından tanıdık" aileden kahreden teşhis! Sarıyer'deki kaybolan iki kardeşten haber var!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:59

"Velat Can'ı elbise ve ayakkabısından tanıdık" aileden kahreden teşhis! Sarıyer'deki kaybolan iki kardeşten haber var!

Kadıköy Sahili'nde bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de kaybolan Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'nın ailesi Adli Tıp Kurumuna gelerek DNA testi yaptırdı. Ağabey Yüksel Can "Kesin olarak elbisesinden, ayakkabısından kardeşimizin olduğunu anladık. DNA testi yaptık. Sonucu 2 ya da 3 saat sonra çıkacak. Kardeşimin olduğuna eminiz'" ifadelerini kullandı.

DHA
Velat Can’ı elbise ve ayakkabısından tanıdık aileden kahreden teşhis! Sarıyer’deki kaybolan iki kardeşten haber var!

Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset deniz polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri olan Velat Can'ın kıyafetleriyle aynı olduğu değerlendirildi. Abi Yüksel Can'dan alınan DNA örneği ile Velat Can'ın DNA örneği karşılaştırılacak.

Velat Can’ı elbise ve ayakkabısından tanıdık aileden kahreden teşhis! Sarıyer’deki kaybolan iki kardeşten haber var!

'ELBİSE AYNI'

Velat Can'ın dayısı Yasin Ulu "Üzerindeki elbise aynı. Onun elbisesi olduğunu açıklıyor. Aciliyetimizi bildirdik. Bugün akşama kadar bilgi verilecek. Kız kardeşi de henüz bulunmadı. Onun da en kısa zamanda bulunması bizim için bir teselli olur. Cenazemizi alıp Diyarbakır'a götürmemiz de bir tesellidir" dedi.

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Velat Can’ı elbise ve ayakkabısından tanıdık aileden kahreden teşhis! Sarıyer’deki kaybolan iki kardeşten haber var!

'KARDEŞİMİN OLDUĞUNA EMİNİZ'

Ağabey Yüksel Can "Dün öğleden sonra İstanbul'dan bize İspanya'ya haber geldi. Dün gece İspanya'dan geldik. Cenazeyi gördük, kardeşimin cesedi olduğuna ve cesedini bulduğumuza sevindik. Cesedimize seviniyoruz. Kesin olarak elbisesinden, ayakkabısından kardeşimizin olduğunu anladık.

Velat Can’ı elbise ve ayakkabısından tanıdık aileden kahreden teşhis! Sarıyer’deki kaybolan iki kardeşten haber var!

DNA testi yaptık. Sonucu 2 ya da 3 saat sonra çıkacak. Kardeşimin olduğuna eminiz. Bugün ya da yarın cenazemizi teslim alacağız. Bir mezarımız olur. Cenazemizi gördüğümüz için seviniyoruz.

Velat Can’ı elbise ve ayakkabısından tanıdık aileden kahreden teşhis! Sarıyer’deki kaybolan iki kardeşten haber var!

Kısa zaman içerisinde kız kardeşimin de bulunacağına inanıyorum. Cenazeyi Diyarbakır'a memleketimize götüreceğiz" dedi.

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