"Velat Can'ı elbise ve ayakkabısından tanıdık" aileden kahreden teşhis! Sarıyer'deki kaybolan iki kardeşten haber var!

'ELBİSE AYNI'

Velat Can'ın dayısı Yasin Ulu "Üzerindeki elbise aynı. Onun elbisesi olduğunu açıklıyor. Aciliyetimizi bildirdik. Bugün akşama kadar bilgi verilecek. Kız kardeşi de henüz bulunmadı. Onun da en kısa zamanda bulunması bizim için bir teselli olur. Cenazemizi alıp Diyarbakır'a götürmemiz de bir tesellidir" dedi.