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Haberler Yaşam VGM BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 07.11.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 07:28

VGM BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Son dakika VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvurusu, 1 – 15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınırken, yükseköğrenim için başvurular 31 Ekim tarihinde sona ermişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'Ortaöğrenim Eğitim Yardımları", ''Yükseköğrenim Bursları" ve ''Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları'' gerekli açıklamayı yapacak. Peki, Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

VGM BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu son dakika araştırılıyor. Ortaöğretim ve üniversite başvuruları sona erirken, konuyla alakalı açıklama gelecek. İşte, VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023-2024 VGM BURS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları sona erdi.

VGM ortaöğrenim bursu (ilkokul/ortaokul/ lise) başvuruları, 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında, yükseköğrenim bursu (önlisans/lisans) ve yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuruları ise 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı.

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VGM BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sonuçlar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Genel Müdürlüğümüzce verilen ''Ortaöğrenim Eğitim Yardımları", ''Yükseköğrenim Bursları" ve ''Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları'' için 2023 – 2024 eğitim yılı burs başvuru dönemi sona ermiştir.

VGM BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak sorguya açılacaktır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.''

VGM BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

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