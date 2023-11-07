VGM BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Son dakika VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvurusu, 1 – 15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınırken, yükseköğrenim için başvurular 31 Ekim tarihinde sona ermişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'Ortaöğrenim Eğitim Yardımları", ''Yükseköğrenim Bursları" ve ''Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları'' gerekli açıklamayı yapacak. Peki, Ortaöğretim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?