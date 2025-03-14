Yalı Çapkını 98. Bölüm izle! STAR TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle!

Star TV ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını, 98. bölümüyle yine büyük ilgi görüyor. Seyran ve Ferit'in ilişkisi yeni sınavlardan geçerken, aile içindeki çatışmalar da tırmanmaya devam ediyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başarılı performanslarıyla dikkat çeken diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için işte Yalı Çapkını 98. bölüm izleme linki ve detaylar!