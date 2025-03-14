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Yalı Çapkını 98. Bölüm izle! STAR TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 14.03.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
18:53
Yalı Çapkını 98. Bölüm izle! STAR TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 98. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle ekrana geliyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler, Ferit ve Seyran arasındaki dengeleri değiştirirken, izleyiciler yeni olayları merakla takip ediyor. İşte, Yalı Çapkını 98. bölüm izleme bağlantısı ve detaylar!