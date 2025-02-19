Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi

MUŞ'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

Muş Valiliği'nden tatil açıklaması geldi;

Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Yarın beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir, Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.