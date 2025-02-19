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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:54

Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi

Yoğun kar yağışı yurdu etkisi altına alırken, birçok ilde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, kar yağışının etkili olduğu bazı illerde eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 20 Şubat'ta kar tatili ilan edilen illerin listesi…

Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi

Kış şartlarının kendini hissettirmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Bazı bölgelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilirken, resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte 20 Şubat'ta kar tatili olan iller…

Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi

SON DAKİKA EĞİTİME KAR ENGELİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde ülke genelinde özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sürüyor.

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Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okullar tatil mi sorusu, yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı bazı illerde eğitimi olumsuz etkilerken, valiliklerden tatil kararları peş peşe gelmeye başladı. Kar yağışının şiddetine bağlı olarak bazı bölgelerde okullar tatil edilirken, resmi açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

İşte, 20 Şubat tatil olan illerin güncel listesi;

Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Konu hakkında "Vali Gül: Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." açıklaması yapıldı!

Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi

MUŞ'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

Muş Valiliği'nden tatil açıklaması geldi;

Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Yarın beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir, Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SON DAKİKA