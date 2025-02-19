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Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
15:54
Yarın okullar tatil mi? O illerde eğitime kar engeli! İşte 20 Şubat kar tatili olan iller listesi
Yoğun kar yağışı yurdu etkisi altına alırken, birçok ilde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, kar yağışının etkili olduğu bazı illerde eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 20 Şubat'ta kar tatili ilan edilen illerin listesi…