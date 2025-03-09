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YDS cevap anahtarı paylaşıldı! İşte, ÖSYM ile YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama sayfası!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
22:11
YDS cevap anahtarı paylaşıldı! İşte, ÖSYM ile YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama sayfası!
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü yapılacak. Yabancı dildeki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyecek. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak. Peki, 2025/1 YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, tüm detaylar...