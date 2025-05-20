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YDS İngilizce başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son? İşte kılavuz
Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
12:17
YDS İngilizce başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son? İşte kılavuz
2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) 5 Temmuz tarihinde uygulanacak. Sınav günü öncesinde başvurular başladı. YDS İngilizce başvuru ekranı ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıldı. Adaylar ücretlerini yatırararak başvuru bilgilerini kontrol diyor. Peki; YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son, nasıl ve nereden yapılır? İşte kılavuz: