Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YDS İngilizce başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son? İşte kılavuz
Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 12:17

YDS İngilizce başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son? İşte kılavuz

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) 5 Temmuz tarihinde uygulanacak. Sınav günü öncesinde başvurular başladı. YDS İngilizce başvuru ekranı ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıldı. Adaylar ücretlerini yatırararak başvuru bilgilerini kontrol diyor. Peki; YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son, nasıl ve nereden yapılır? İşte kılavuz:

YDS İngilizce başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son? İşte kılavuz

YDS İngilizce başvuru ekranı 2025 açıldı. İngilizce dil bilgisi yeterliliklerini ölçmek ve çeşitli başvurularda kanıtlamak adına sonuç belgesi almak isteyen adaylar sınav gününü bekliyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemler başladı. Peki; YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman bitiyor?

YDS İngilizce başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son? İşte kılavuz

2025 YDS İNGİLİZCE BAŞVURULARI BAŞLADI!

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce), 5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. ÖSYM beklenen duyuruyu yaptı ve başvuru ekranı açıldı.

Sınava başvurular, 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YDS İngilizce başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son? İşte kılavuz

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

AİS sisteminden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılacak.

YDS İngilizce başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son? İşte kılavuz

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

850,00 TL tutarındaki başvuru ücretinin son ödeme günü 27 Mayıs 2025 olacak. Sınava ilişkin detaylar kılavuzda yer alıyor:

YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS İngilizce başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile YDS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman son? İşte kılavuz