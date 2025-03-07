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Haberler Yaşam YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 YDS sınav tarihi ve saati
Giriş Tarihi: 07.03.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:53

YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 YDS sınav tarihi ve saati

2025 YDS için heyecan dorukta… 2025 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu hafta sonu düzenleniyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları ocak ayında alınmıştı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ÖSYM açıklamaları ışığında 2025 YDS sınav tarihi ve saati.

YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 YDS sınav tarihi ve saati

Lisansüstü öğrenim görme hedefi olan adayların katıldığı YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ilk olarak bu hafta sonu gerçekleşecek. Sınava girecek adayların gündeminde yer tutan YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları ÖSYM takvimiyle yanıt buldu. İşte 2025 YDS sınav tarihi ve saati hakkında detaylar.

YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 YDS sınav tarihi ve saati

2025 YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayınladığı sınav takviminde YDS tarihi 9 Mart olarak belirlenmişti.

Buna göre; YDS sınavı 9 Mart 2025 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak.

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YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 YDS sınav tarihi ve saati

YDS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Saat 10.15'te başlayacak 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli soru sorulacak. 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri sorusu yer alacak.

YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 YDS sınav tarihi ve saati

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 4 Nisan'da açıklanacak.