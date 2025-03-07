YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 YDS sınav tarihi ve saati

Lisansüstü öğrenim görme hedefi olan adayların katıldığı YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ilk olarak bu hafta sonu gerçekleşecek. Sınava girecek adayların gündeminde yer tutan YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları ÖSYM takvimiyle yanıt buldu. İşte 2025 YDS sınav tarihi ve saati hakkında detaylar.