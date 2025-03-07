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YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 YDS sınav tarihi ve saati
Giriş Tarihi: 07.03.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
14:53
YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 YDS sınav tarihi ve saati
2025 YDS için heyecan dorukta… 2025 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu hafta sonu düzenleniyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları ocak ayında alınmıştı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ÖSYM açıklamaları ışığında 2025 YDS sınav tarihi ve saati.