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Giriş Tarihi: 19.10.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:16

"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde çarpıcı detay! İşte hemşirelere ödenen toplam miktar

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çete çökertildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanırken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. 10 bebeğin ölümü ile sonuçlanan olaylarda örgüt lideri Fırat Sarı'nın 7 hemşireye toplam 736 bin 136 lira 50 kuruş gönderdiği tespit edildi.

Oğuzhan UYSAL
Yenidoğan çetesi iddianamesinde çarpıcı detay! İşte hemşirelere ödenen toplam miktar

Türkiye'nin gündemine oturan yeni doğan çetesi 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu. Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çete hakkında geçtiğimiz günlerde fezleke hazırlanmış ve çete hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti.

Yenidoğan çetesi iddianamesinde çarpıcı detay! İşte hemşirelere ödenen toplam miktar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede düzenlendi. İddianamedeki detaylar ise kan dondurdu.

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Yenidoğan çetesi iddianamesinde çarpıcı detay! İşte hemşirelere ödenen toplam miktar

10 BEBEĞİN ÖLÜMÜ HEMŞİRELERE 736 BİN LİRA KAZANDIRDI

Örgüt lideri Fırat Sarı yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutmaları karşılığında aldığı paranın bir kısmını da hemşirelerle paylaştı. Fırat Sarı ve hemşireler arasındaki para transferleri ise iddianameye yansıdı.

Yenidoğan çetesi iddianamesinde çarpıcı detay! İşte hemşirelere ödenen toplam miktar

Fırat Sarı ve sahibi olduğu şirket üzerinde yaklaşık 1 yıl içinde, hemşire Hasan Basri Gök, Duygu Hastanesi hemşiresi Deniz Korkmaz, TRG Hospitalis Hastanesi hemşiresi Cansu Akyıldırım, Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi Çağla Durmuş, Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan, Reyap Hastanesi hemşiresi Sümeyye Nur Arslan ve Medilife Hastanesi hemşiresi Ceren Hatıce Kırım'a toplam 736 bin 136 lira 50 kuruş gönderdi.

Yenidoğan çetesi iddianamesinde çarpıcı detay! İşte hemşirelere ödenen toplam miktar

Fırat sarı hemşire Hasan Basri Gök'e 221 bin 880 lira, Duygu Hastanesi hemşiresi Deniz Korkmaz'a 32 bin 500 lira, TRG Hospitalis Hastanesi hemşiresi Cansu Akyıldırım'a 100 bin 618 lira,

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