Giriş Tarihi: 19.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
13:16
"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde çarpıcı detay! İşte hemşirelere ödenen toplam miktar
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çete çökertildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanırken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. 10 bebeğin ölümü ile sonuçlanan olaylarda örgüt lideri Fırat Sarı'nın 7 hemşireye toplam 736 bin 136 lira 50 kuruş gönderdiği tespit edildi.