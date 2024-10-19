"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde çarpıcı detay! İşte hemşirelere ödenen toplam miktar

Türkiye'nin gündemine oturan yeni doğan çetesi 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu. Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çete hakkında geçtiğimiz günlerde fezleke hazırlanmış ve çete hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti.