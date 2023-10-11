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Haberler Yaşam Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Giriş Tarihi: 11.10.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 07:04

Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış

Manisa'da 6 ay önce komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun ile babası Mustafa Akbaş SABAH'a konuştu. Olaydan sonra hakkında idari soruşturma başlatılan ve açığa alınan Doğancan Yıldız tutuklanmıştı.

Ceyhan TORLAK
Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış

Olay 14 Nisan'da Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün üst katındaki lojmanlarda yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın oturduğu lojmanda, 26 yaşındaki Yeşim Akbaş başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış

Genç kızın vurulduğu tabancanın Doğancan Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. İfadesinde Yeşim Akbaş'ın intihar ettiğini iddia eden Yıldız tutuklanmıştı.

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Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış

Doğancan Yıldız'ın boşandığı eşini de dövdüğü ve başına silah dayadığı ortaya çıkmıştı.

Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış

Yeşim Akbaş'ın Kütahya'da yaşayan ailesi, kızlarının intihar etmediğini öldürüldüğünü öne sürdü. Acılı anne Aysun Akbaş, "Kızımı gelinliğini giydiremeden mezara koyduk.

Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış

Duvağını mezar tahtasına bağladık. Mezarında çiçekler açtı. Adalet yerini bulunca kızım mezarında huzur içinde uyuyacak. Kızım iğneden korkardı. Canı çok kıymetliydi. Silah bizim eve hiç girmedi.

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