Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış

Genç kızın vurulduğu tabancanın Doğancan Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. İfadesinde Yeşim Akbaş'ın intihar ettiğini iddia eden Yıldız tutuklanmıştı.



