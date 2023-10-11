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Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Giriş Tarihi: 11.10.2023 07:02
Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
07:04
Yeşim Akbaş’ın ailesi SABAH’a konuştu: İntihar etmedi öldürüldü! Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Manisa'da 6 ay önce komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun ile babası Mustafa Akbaş SABAH'a konuştu. Olaydan sonra hakkında idari soruşturma başlatılan ve açığa alınan Doğancan Yıldız tutuklanmıştı.