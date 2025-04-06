Haberler
Yaşam
ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
16:43
ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri
2025 YKS tarihleri, ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile netleşti. Üniversiteye giriş için büyük bir öneme sahip olan YKS başvuruları tamamlanırken, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri de açıklandı. Her yıl binlerce öğrencinin katılım sağladığı bu büyük sınav, üniversiteye geçiş sürecinde kritik bir adım olacak. Peki; YKS üniversite sınavı ne zaman? İşte, detaylar.