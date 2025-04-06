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Haberler Yaşam ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 16:43

ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri

2025 YKS tarihleri, ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile netleşti. Üniversiteye giriş için büyük bir öneme sahip olan YKS başvuruları tamamlanırken, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri de açıklandı. Her yıl binlerce öğrencinin katılım sağladığı bu büyük sınav, üniversiteye geçiş sürecinde kritik bir adım olacak. Peki; YKS üniversite sınavı ne zaman? İşte, detaylar.

ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarihleri netleşti. Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı bu sınav, TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşuyor. Sınav öncesi son hazırlıklarını yapan öğrenciler "YKS 2025 hangi tarihlerde yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri hakkında tüm detaylar.

ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM TAKVİMİ YAYIMLADI: YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini duyurdu.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 YKS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri

2025 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte sınav tarihleri netleşti.

YKS 2025 sınav tarihleri 21-22 Haziran 2025 günlerinde uygulanacak. TYT 21 Haziran'da, AYT ve YDT 22 Haziran'da uygulanacak.

ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!