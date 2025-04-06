ÖSYM YKS TAKVİMİ: 2025 Üniversite sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarihleri netleşti. Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı bu sınav, TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşuyor. Sınav öncesi son hazırlıklarını yapan öğrenciler "YKS 2025 hangi tarihlerde yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri hakkında tüm detaylar.