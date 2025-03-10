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Haberler Yaşam YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 22:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:02

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

Üniversite sınavına girecek adaylar için önemli bir süreç başladı! ÖSYM, YKS geç başvuru tarihlerini duyurdu. Başvuru süresini kaçıran adaylar, belirlenen tarihler içinde işlemlerini tamamlayarak sınava katılma hakkı elde edebilecek. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte, detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

YKS'ye katılmak isteyen ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru süreci başlıyor. ÖSYM, 2025 YKS geç başvuru tarihlerini açıkladı. Adaylar, belirlenen tarihlerde geç başvuru yaparak sınava katılabilecek. Peki, YKS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte, başvuru süreci ve merak edilenler…

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

2025 YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları 3 Mart'ta sona erdi, geç başvurular ise 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek.

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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

13 MART'TA SONA ERECEK!

11 Mart Salı günü sabah saat 10.00'da ÖSYM'nin AİS sayfasında YKS geç başvuru ekranı erişime açılacak.

Geç başvurular 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenir.

YKS geç başvuru ücreti her oturum için 675 TL olarak ödenecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 YKS geç başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacak.