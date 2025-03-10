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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
22:02
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
Üniversite sınavına girecek adaylar için önemli bir süreç başladı! ÖSYM, YKS geç başvuru tarihlerini duyurdu. Başvuru süresini kaçıran adaylar, belirlenen tarihler içinde işlemlerini tamamlayarak sınava katılma hakkı elde edebilecek. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte, detaylar...