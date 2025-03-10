YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuru ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

YKS'ye katılmak isteyen ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru süreci başlıyor. ÖSYM, 2025 YKS geç başvuru tarihlerini açıkladı. Adaylar, belirlenen tarihlerde geç başvuru yaparak sınava katılabilecek. Peki, YKS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte, başvuru süreci ve merak edilenler…