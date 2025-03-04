YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti her sınav için 450 lira olarak açıklanmıştı. Geç başvuru yapan kişiler sınav ücreti olarak yüzde 50 artırımlı ödeme yapacaklar.

Geç başvuru ücreti 675 TL.