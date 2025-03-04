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Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 11:09

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

YKS başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, başvuru yapamayan adaylar gözlerini geç başvuru tarihlerine çevirdi. AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmak isteyen ancak başvurusunu yetiştiremeyen adaylar, ÖSYM'nin geç başvuru ekranını açmasını bekliyor. Her yıl belirlenen ek başvuru sürecinde, normal başvuru ücretinden farklı bir ücretlendirme uygulanıyor. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimi

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

Bu yıl üniversiteye adım atmaya hazırlanan adaylar, YKS başvuru tarihlerini merakla takip ediyor. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, geç başvuru imkanına dair araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler açıklandı. İşte ÖSYM takvimiyle geç başvuru takvimi

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

2025 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM başvuru kılavuzuna göre YKS geç başvuruları 11-13 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti ödemeleri de aynı tarihler arasında yapılması gerekiyor.

Geç başvuru ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek.

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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS başvuru ücreti her sınav için 450 lira olarak açıklanmıştı. Geç başvuru yapan kişiler sınav ücreti olarak yüzde 50 artırımlı ödeme yapacaklar.

Geç başvuru ücreti 675 TL.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

YKS: TYT - AYT - YDT NE ZAMAN?
TYT 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

AYT 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

YDT 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.