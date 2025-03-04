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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
11:09
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile 2025 YKS geç başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?
YKS başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, başvuru yapamayan adaylar gözlerini geç başvuru tarihlerine çevirdi. AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmak isteyen ancak başvurusunu yetiştiremeyen adaylar, ÖSYM'nin geç başvuru ekranını açmasını bekliyor. Her yıl belirlenen ek başvuru sürecinde, normal başvuru ücretinden farklı bir ücretlendirme uygulanıyor. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimi