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Giriş Tarihi: 17.06.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 07:49

YKS SONUÇ SORGULAMA 2024 || YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman başlıyor?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 8-9 Haziran tarihinde ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 3 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı sınavda sonuçlar ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu yanıt arıyor. YKS sınavı TYT, AYT VE YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşti. YKS cevap anahtarı ise" https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden ilan edildi. Peki,

YKS SONUÇ SORGULAMA 2024 || YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman başlıyor?

YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için öğrenciler geri sayıma başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS tercihler hangi tarihte başlayacak? İşte, ayrıntılar.

YKS SONUÇ SORGULAMA 2024 || YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman başlıyor?

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

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YKS SONUÇ SORGULAMA 2024 || YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman başlıyor?

YKS SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇ SORGULAMA 2024 || YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman başlıyor?

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇ SORGULAMA 2024 || YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman başlıyor?
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