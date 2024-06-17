YKS SONUÇ SORGULAMA 2024 || YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman başlıyor?

YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için öğrenciler geri sayıma başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS tercihler hangi tarihte başlayacak? İşte, ayrıntılar.