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YKS SONUÇ SORGULAMA 2024 || YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
07:49
YKS SONUÇ SORGULAMA 2024 || YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman başlıyor?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 8-9 Haziran tarihinde ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 3 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı sınavda sonuçlar ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu yanıt arıyor. YKS sınavı TYT, AYT VE YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşti. YKS cevap anahtarı ise" https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden ilan edildi. Peki,