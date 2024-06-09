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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
21:19
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuç tarihi belli oldu!
YKS'de AYT, TYT ve YDT oturumları sona erdi. 8-9 Haziran'da tamamlandı. Sınavın son bulmasıyla birlikte 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınav sonrası adayların gündeminde "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu var. 9 Haziran tarihinde YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı. Peki,YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuçları için net tarih belli oldu!