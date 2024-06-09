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Haberler Yaşam YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 21:19

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuç tarihi belli oldu!

YKS'de AYT, TYT ve YDT oturumları sona erdi. 8-9 Haziran'da tamamlandı. Sınavın son bulmasıyla birlikte 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınav sonrası adayların gündeminde "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu var. 9 Haziran tarihinde YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı. Peki,YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuçları için net tarih belli oldu!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuç tarihi belli oldu!

YKS soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından sınava katılım sağlayan 3 milyonu aşkın öğrenci için YKS sınav sonucu heyecanı başladı. 8-9 Haziran tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşen sınav sonrası adaylar tercihler için heyecanla araştırmalara başlarken, bir yandan da sonuç için tarih araştırmalarına başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanack?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuç tarihi belli oldu!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı!

8 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'na 9 Haziran 2024 tarihinde saat 18.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuç tarihi belli oldu!

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre;

YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.

AYT, TYT ve YDT sınav sonuçları ayrı ayrı açıklanmayacak. Adaylar tek sorgulama ekranı üzerinden katıldıkları oturumun sonucunu görüntüleyebilirler.

YKS sınav sonuçları ekranında TYT puanı ve varsa AYT, YDT puanıyla birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

Sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama yapılabilir. Sonuçlar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuç tarihi belli oldu!

YKS PUAN HESAPLAMA 2024 NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart
sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? 2024 YKS sonuç tarihi belli oldu!

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra
ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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