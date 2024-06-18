YKS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM sonuç ekranı üzerinde 8-9 Haziran'da yapılan üç oturumun sonuçları sık sık kontrol ediliyor. Sonuçlar açıklandığı noktada öğrenciler ÖSYM sonuç ekranı üzerinden aldığı puanı ve yaptığı sıralamayı öğrenebilecek ve ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler iki ve dört yıllık bölümler arasından adaylar başarı sıralamalarına göre tercihte bulunacaklar. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, hangi tarihte? İşte, konu hakkında detaylar…