Haberler
Yaşam
YKS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
22:42
YKS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları için ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Üç oturumda yapılan TYT-AYT ve YDT sınavlarının ardından adaylar ÖSYM sonuç açıklama ekranı üzerinde sık sık kontrollerini yapıyor. "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorusu için arama motorları çalıştırılıyor. ÖSYM üniversite sınavı sonuçları için tarih verdi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, detaylar...