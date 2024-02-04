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Haberler Yaşam YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 19:19

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

YKS taban puanları, üniversite sınavın ardından araştırılmaya başladı. Yüksek Öğretim Kurumları YKS 8-9 Haziran tarihinde tamamlandı. AYT-YDT-TYT üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları 17 Temmuz'dailan edilecek. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Muhtemel YKS puanlarını hesaplayan öğrenciler okulların puanlarını araştırmaya başladı. Peki 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları açıklandı mı? YKS'de baraj var mı? İşte, TYT, AYT ve YDT puanıyla alım yapan bölümler…

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

3 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavı 8-9 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınavlarının muhtemel sonuçlarına göre tercih listelerini hazırlayan öğrenciler YKS taban puanları araştırmasına başladı. Peki YKS taban puanları 2024 açıklandı mı? TYT, AYT ve YDT puanlarıyla hangi bölümler alım yapıyor? İşte, 2 ve 4 yıllık bölümlere ilişkin bilgiler…

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.
Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

YKS TABAN PUANLARI 2024 ÖN LİSANS - LİSANS AÇIKLANDI MI?
YKS taban ve tavan puanları, yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra açıklanacak. Bu sebeple bu yılın taban puanları henüz yayınlanmadı.
Adaylar geçtiğimiz yılın taban puanlarına göre tercihlerini oluşturacak. ÖSYM tarafından son olarak 2023 yılının taban puanları yayımlandı.
Adaylar aşağıdaki bağlantılar üzerinden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin en düşük ve en yüksek puanlarına ulaşabilirler.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo-3)

4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo-4)

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

AYT- TYT VE YDT PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER ALIM YAPIYOR?
AYT, TYT ve YDT puanıyla alım yapan bölümler farklılık gösteriyor. Puan türlerine göre alım yapan bölümlere ve üniversitelere geçtiğimiz yılın kılavuzu üzerinden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM tarafından 2024 yılı tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte kontenjanlar belli olacak. Geçtiğimiz yıl yayınlanan kılavuzda puan türlerine göre alım yapan bölümlere ulaşabilirsiniz.
Önemli: 2024 yılında yeni açılan bölümler ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla belli olacak. Adayların yeni kılavuzu dikkate alarak tercih yapması gerekmektedir.

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