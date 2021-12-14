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Haberler Yaşam Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin Özek herkesi şoke etti! Babası SABAH'a konuştu: Nasıl yapar bunu?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 08:07

Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin Özek herkesi şoke etti! Babası SABAH'a konuştu: Nasıl yapar bunu?

Son dakika haberler: Türkiye'nin günlerce konuştuğu, onunla birlikte sayısız ameliyat sürecinde ve davasınad yanında olduğu Berfin Özek'ten dün gelen haber herkesi şoke etti. Hatay'da sevgilisi Casim Ozan Çeltik'in (23) asitli saldırısıyla yüzünden yaralanan Berfin Özek'in (21), aynı kişiyle evlenmesi babasının tepkisine yol açtı

GÜL KİREKLO
Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin Özek herkesi şoke etti! Babası SABAH’a konuştu: Nasıl yapar bunu?

Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. Çiftin kıydırdığı nikah sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve yıllarca ameliyat ve dava süreçlerinde yanında olduğu Berfin Özek'in bu kararı adeta şoke etkisi meydana getirdi. Berfin Özek'in kendisini bu hale getiren kişiyle evlenmesi sadece dışarıdan takip edenleri değil öz ailesini de şaşkına çevirdi. Bergin'in babası Yaşar Özek olayı sosyal medyadan öğrendiğini anlattı!

Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin Özek herkesi şoke etti! Babası SABAH’a konuştu: Nasıl yapar bunu?

İşte Berfin ve yüzünü yakarak, bir gözünü kaybetmesine neden olan eşinin aldığı karar ve ailesinin son dakika açıklamaları

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Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin Özek herkesi şoke etti! Babası SABAH’a konuştu: Nasıl yapar bunu?

BABASINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BEN DE SOSYAL MEDYADAN DUYDUM

Berfin'in babası Yaşar Özek "Nikahı herkes gibi sosyal medyadan duydum bende. Hiçbir şekilde bize haber vermedi.Onaylamıyorum. İzin verdiğim bir evlilik değil. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O ne yaptı. Gitti kendisini öldürmek isteyen adamı önce affetti, sonra evlendi" dedi.

Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin Özek herkesi şoke etti! Babası SABAH’a konuştu: Nasıl yapar bunu?

AYRILDI DİYE ASİTLE SALDIRMIŞ YÜZÜNÜ YAKMIŞTI

Buluttepe Mahallesi'nde 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı.

Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin Özek herkesi şoke etti! Babası SABAH’a konuştu: Nasıl yapar bunu?

AĞIR YANIK İZLERİYLE YAŞAMAK ZORUNDA KALDI, DEFALARCA AMELİYAT OLDU

Yüzünde yanıklar oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

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