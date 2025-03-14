Haberler
Yaşam
Zembilli 12. Bölüm fragmanı! Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
23:23
Zembilli 12. Bölüm fragmanı! Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
ATV'nin Cuma akşamları ekrana gelen dizisi Zembilli, 11. bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Şimdi gözler, dizinin 12. bölüm fragmanına çevrildi. Emre Dinler, Sude Zülal Güler ve Atakan Hoşgören'in başrollerinde yer aldığı yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Zembilli 12. bölüm fragmanı ve detaylar!