Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı detay: Parayı eski sevgilisi getirmiş! Araçtaki sır kadın kim?

ERZAN PARAYI ALMAYA YANINDA BİR KADINLA GELMİŞ
Tanık Oktay, "Aradan tahmini olarak 5-10 dakika sonra tam hatırlamamakla birlikte Seçil Erzan beni aradı ve ofisin yanında bulunan sokağa geldiğini söyledi. Ardından ben de İsmail İbrahim Çağlar odasında bulunan, Candaş Gürol tarafından bırakılan para çantasını alarak Seçil Erzan'ın yanına gittim. Seçil Erzan'ın giyimi benim biraz dikkatimi çekmişti. Çünkü giyimi mevsime göre oldukça ince bir giyimdi. Bu esnada Seçil Erzan'ın geldiği, markasını ve plakasını hatırlayamadığım araç içerisinde bir bayan şahsın da olduğunu farkettim. Bu bayan şahıs araçtan hiçbir zaman inmedi ve hiçbir zaman konuşmadı. Ben araçta bulunan bayan dikkatimi çektiği için gözlem yoluyla bayanı kısaca inceledim. Araçta bekleyen bayan tahmini olarak 35-40 yaşlarında, hafif iri yapılı, 1.65-1.70 boylarında, Siyah, gür ve kısa saçlı, saçları yandan taralı, kalın, siyah kaşlı, çene kemikleri çok belirgin, kare suratlı bir bayandı" diye konuştu.