Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı detay: Parayı eski sevgilisi getirmiş! Araçtaki sır kadın kim?

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki soruşturma tamamlanmış geçtiğimiz hafta ilk duruşma görülmüştü. İşinsanı İsmail İbrahim Çağlar'ın sekreteri soruşturma evresinde tanık olarak dinlendi. İbrahim Çağlar, ifadesinde içinde 2 milyon 910 bin dolar bulunan çantanın işyerinde sekreteri tarafından Seçil Erzan'a verildiğini anlatmıştı. Çağlar, bir çanta dolusu parayı ofise Erzan'ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol'un getirdiğini ifadesinde belirtmemişti.

"SEKRETERİM 2 MİLYON 910 BİN DOLARI BİR ÇANTA İÇERİSİNDE ŞÜPHELİYE TESLİM ETMİŞTİR"

İşinsanı İsmail İbrahim Çağlar ifadesinde Seçil Erzan ile miktar konusunda anlaştıklarını anlatarak, "Sekreterime talimat vereceğimi, kendisinden 2 milyon 910 bin doları gün içinde teslim alabileceğini söyledim. Seçil Erzan, 13.03.2023 tarihinde, ofisimin önüne bir araçla gelmiş ve sekreterim aşağıya inerek 2 milyon 910 bin doları bir çanta içerisinde şüpheliye teslim etmiştir. Sekreterimden aldığım bilgiye göre, üzerinde ince giysiler ve kısa etek bulunan şüphelinin yanında kendisine yardımcı olmak üzere gelen 35 yaşlarında, 1.65 boylarında bir kadın daha varmış. Sekreterim 16.20'de beni arayarak parayı teslim ettiğini haber vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.