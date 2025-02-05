Haberler Gündem Haberleri Asrın felaketinin ikinci yıldönümü! Deprem şehitleri dualarla anıldı
Giriş Tarihi: 6.2.2025 04:11 Son Güncelleme: 6.2.2025 05:00

Asrın felaketinin ikinci yıldönümü! Deprem şehitleri dualarla anıldı

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Felakette hayatını kaybedenlerin yakınları gece saatlerinden, sabahın erken saatlerine kadar mezarlıklara akın etti

Asrın felaketinin ikinci yıldönümü! Deprem şehitleri dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, felakette hayatını kaybedenlerin yakınları gece saatlerinden, sabahın erken saatlerine kadar mezarlıklara akın etti. Depremin vurduğu kentte, en büyük mezarlıklardan biri olan Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Mezarlığı, saatler 04.17'yi gösterdiğinde hüzünlü anlara sahne oldu.

AHaber CANLI YAYIN

Felaketin yaşandığı saatte yakınlarının mezarı başında toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dualar ederek sevdiklerini andı. Gözyaşlarının sel olduğu anmada, birçok kişi kabirlerin başında saatlerce bekledi. Mezar taşlarına çiçekler bırakan aileler, kaybettikleri yakınlarının hatıralarını yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Depremin ardından binlerce mezarın açıldığı Kapıçam Mezarlığı, asrın felaketinin yıl dönümünde de yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarına duydukları özlemi dile getirirken, bazıları da mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Şehir genelinde belediye ve sivil toplum kuruluşları da anma programları düzenledi. Depremde hayatını kaybedenlerin ruhuna mevlitler okutulurken, mezarlıklarda vatandaşlara çorba ve su ikram edildi.

Depremin yıl dönümünde, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenlerin isimleri bir kez daha hatırlanırken, dualarla anılan bu büyük felaketin izleri kentte hala tazeliğini koruyor.

HATAY

Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na gitmeye başladı.

Ailecek meydana gidenler, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekliyor.



İSKENDERUN

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Anıt Alanı'nda ve çevresinde toplandı.



Esnaf tarafından alandakilere çorba ikram edildi.

Buradaki kalabalıkta bulunan Resul Daş, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Asrın felaketinin ikinci yıldönümü! Deprem şehitleri dualarla anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA