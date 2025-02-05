Asrın felaketinin ikinci yıldönümü! Deprem şehitleri dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, felakette hayatını kaybedenlerin yakınları gece saatlerinden, sabahın erken saatlerine kadar mezarlıklara akın etti. Depremin vurduğu kentte, en büyük mezarlıklardan biri olan Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Mezarlığı, saatler 04.17'yi gösterdiğinde hüzünlü anlara sahne oldu.

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Felaketin yaşandığı saatte yakınlarının mezarı başında toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dualar ederek sevdiklerini andı. Gözyaşlarının sel olduğu anmada, birçok kişi kabirlerin başında saatlerce bekledi. Mezar taşlarına çiçekler bırakan aileler, kaybettikleri yakınlarının hatıralarını yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi.