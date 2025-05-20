Baba-Oğul cinayetinde 3 şüpheli gözaltına alındı! Muhammedin terliği 150 metre uzaklıkta bulundu

Sur ilçesine bağlı Erveni Mahallesi'nde kamyonet içerisinde 50 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati'nin yanmış halde cesetleri bulundu. Başlarına sıkılan kurşunla öldürdükleri belirtilen baba-oğul cinayetiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada, bölgede yapılan araştırmalar sonucu Muhammed Sati'nin terliği kamyonetten 150 metre uzaklıkta bulundu. Şüpheli 3 kişinin ifade işlemleri Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.