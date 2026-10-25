8 milyon çocuk için güvenli internet dönemi

Kasım itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Türkiye'de 6-15 yaş arası çocuklarda sosyal medya kullanımı yüzde 66.1 seviyesine yükselirken, toplam 7 milyon 932 bin çocuk ve 10 milyon sosyal medya hesabı düzenlemenin kapsamında yer alıyor. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama süreci 31 Mart 2027'de kadar devam edeceği için 1 Kasım'da hesap kapatılması olmayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal medya ağ sağlayıcıları 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

64 MİLYON KULLANICI VAR

Türkiye'de yaklaşık 64 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunurken, toplam aktif sosyal medya hesabı ise 330 milyon düzeyinde seyrediyor. Sosyal medya düzenlemesi ise TÜİK'in özellikle dijitalleşme araştırmalarında ayrı bir küme olarak ele aldığı 6-15 yaş grubu, ilkokul ve ortaokul çağındaki yaklaşık 12 milyon çocuğu kapsıyor. Bu grupta sosyal medya kullananların oranı yüzde 66.1 olurken, bu 7 milyon 932 bin çocuğun düzenlemenin kapsamında yer aldığını gösteriyor.

YENİ HESAP AÇILAMAYACAK

Uygulama, 1 Kasım itibarıyla yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacak. Yani bu tarihten sonra yaş doğrulaması yapmadan 15 yaştan küçük biri sosyal medya hesabı açamayacak. Mevcut sosyal medya hesapları için doğrulama süresi 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar yaş doğrulaması yapılmayan mevcut hesaplar 31 Mart 2027 sonrası kapanacak.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Siber Güvenlik Başkanlığı yaptığı uyarı ile kötü niyetli kişilerin; "Hesabınız kapatılacak", "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi ifadeler içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığının tespit edildiğini açıkladı. SGB bu kapsamda dolandırıcılık amacıyla açılan "desteksosyal.com, edevletvatandasgiris.org, edevlet.tcvatandas.org, edevletplatformu.org, e-devletplatformu.xyz, edevlet.vatandasgiris. org" gibi onlarca sahte hesabı erişime engelledi.

YAKLAŞIK 10 MİLYON SOSYAL MEDYA HESABI ETKİLENECEK

Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 41,5 oranında (4 milyon 980 bin) Instagram, yüzde 26,2 oranında (3 milyon 144 bin) TikTok, yüzde 9,5 oranında (1 milyon 140 bin) Facebook ve yüzde 4,9 oranında (588 bin) X yani Twitter hesabı bulunuyor. 6-15 yaş grubunun bu 4 platformda 9 milyon 852 bin aktif hesabı bulunuyor.

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye. gov.tr adresi veya resmi E-Devlet mobil uygulamasında yer alan "yaş doğrulaması belirteci" üzerinden yapılabilecek.

15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek.

15-18 yaş grubundaki kullanıcılara yaşlarına uygun özel güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak.

Ebeveynlere çocuklarının hesap ayarlarını, kullanım sürelerini ve ücretli işlemlerini yönetebilecekleri kontrol araçları sunulacak

İşleme başlanılmadan önce tarayıcının adres çubuğunun kontrol edilmesi, resmi siteye benzeyen isimler, farklı uzantılar ya da yanıltıcı karakter içeren adresler üzerinden işlem yapılmamalı.

SMS, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gelen linklere kesinlikle tıklanmamalı.

E-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, kredi/banka kartı ve hesap bilgileri hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmamalı.

Telefonla arayarak yaş doğrulaması bahanesiyle ücret, kart bilgisi talep edenlere karşı duyarlı olunmalı.

Yaş doğrulaması E-Devlet üzerinden hiçbir ücret olmadan yapılacak.