Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor, Türk dünyası ile ilişkiler masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabinenin gündeminde bölgesel gelişmeler başta olmak üzere önemli başlıklar bulunuyor. Hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. zirvesine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak zirveye davet etmişti. Türk cumhuriyetlerinden liderlerin katılımıyla düzenlenecek zirvede, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" teması etrafında değerlendirmeler yapılması öngörülüyor. Zirvenin hazırlıkları ve Türk dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca fon konusu da değerlendirilecek. Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yapılan ödemeler ve tasfiye süreçlerinin sağlıklı şekilde tamamlanması için yürütülen çalışmalar da Kabine'nin gündeminde olacak. Sürecin mevcut durumu değerlendirilerek atılması gereken adımlar gözden geçirilecek.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye süreci de bulunuyor. Terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz haftalarda Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 mağarayı boşaltmasının ardından sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından izlenirken, sahadan gelen raporların Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor. Sürecin tespit ve teyit aşamasına ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Kabine'de Mekke Anlaşması'nın Meclis'te kabul edilmesinin ardından ittifakın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor. Resul Ekrem ŞAHAN / ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör