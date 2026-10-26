Masonların kavgası mahkemelik oldu

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Can Holding hesaplarındaki 88 milyar liralık şüpheli mali hareketliliğe ilişkin soruşturma kapsamında Ekim 2025'te tutuklandı. Suçlamaları reddeden Sanver, üniversiteyi yönetme yetkisi olmadığını ve holdingle ticari bağı bulunmadığını savundu. Ancak Sanver'in tutukluluğu sırasında dernek yönetiminin boş kalması üzerine 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral, yetki boşluğunun giderilmesi için genel kurula gidilmesi talebiyle İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru süreci sürerken Remzi Sanver Haziran 2026'da tahliye edildi.

DAVA AÇAN ÜYE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yüksek Haysiyet Kurulu üyeliğine kadar çeşitli görevlerde bulunan Ali Rıza Aral, Büyük Görevliler Kurulu'nun 18 Temmuz 2026 tarihli kararıyla İstanbul Vadisi Haysiyet Kurulu'na sevk edildi. Dernek Büyük Sekreteri Umur Çolgar imzalı yazıyla Aral'ın; soruşturma sonuçlanıncaya kadar loca çalışmalarına katılması ve lokallere girmesi yasaklandı. Aral, kararın haksız olduğunu belirterek İstanbul 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dilekçede, olağanüstü genel kurul çağrısı yapılması yönündeki hukuki talepleri sebebiyle kendisine husumeten tavır alındığı, savunma hakkı tanınmadan ceza verildiği savunuldu. Mahkeme, tensip tutanağıyla taraflardan tüzük, yazışmalar ve soruşturma dosyası örneklerinin ivedilikle sunulmasını istedi. İhtiyati tedbir talebinin değerlendirilmesi için 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilirken, davanın ilk duruşma günü 6 Ocak 2027 olarak belirlendi.

İHRAÇ EDİLEN BÜYÜK ÜSTADLAR

Locanın yargıya yansıyan geçmişi bu olayla sınırlı değil. 9 Mart 2004'te Kartal Yakacık Şubesi'ne düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Locanın yönetimi de mahkeme salonlarına taşındı. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda 2003-2005 yılları arasında büyük üstatlık yapan Kaya Paşakay'ın dönemi, Aralık 2005'te bu göreve Prof. Dr. Mustafa Asım Akin'in seçilmesiyle kapandı.

Akin'in talimatıyla başlatılan incelemeler ve mülkiye müfettişlerinin raporları doğrultusunda, locada ciddi bir bütçe aşımı ve usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Kaya Paşakay, Genel Sekreter Koray Darga ve Genel Sayman Prof. Dr. Ali Sait Sevgener, Mart 2006'da "masonik ilkelere aykırı davranış" gerekçesiyle locadan ihraç edildi.

MASONLUKTA YOLSUZLUK KAVGASI TÜRKİYE MASONLARI 1966'DA İKİYE BÖLÜNDÜ

Masonluk, kökleri Ortaçağ İngiltere'sindeki taş ustaları loncalarına dayanan bir örgüt. Kurumsal başlangıcı olarak, 1717 yılında dört yerel locanın bir meyhanede birleşmesiyle kurulan Londra Büyük Locası kabul edilir. Örgüt amacını üyelerini kişisel olarak geliştirmek şeklinde tanımlarken, kapalı yapısı kamuoyunda on yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Örgütün söylemine göre üyelerden bir dine inanmaları istenirken, inancı olmayanlar üyeliğe kabul edilmiyor.

Pek çok ülkede büyük localar bulunurken, Masonluğun Osmanlı topraklarına 18. yüzyılda Avrupalılar aracılığıyla girdiği biliniyor. İlk localar 1738'de İzmir ve Halep'te, İstanbul'da ise 1748 dolayında açıldı. Ancak tam da bu açılış döneminde, 1748'de I. Mahmut'un fermanıyla kapatıldılar, ilerleyen dönemde tekrar faaliyet göstermeye başladılar. Uzun süre yabancı örgütlere bağlı çalışan bu yapının ardından, Türkiye Büyük Locası 1909'da ilk büyük üstadı Sadrazam Talat Paşa olacak şekilde kuruldu. Örgüt, Osmanlı Padişahı V. Murat'ın yanı sıra birçok bakan ve ünlü ismin de mason olduğu iddia ediyor. Tarih boyunca bazı ülkelerde siyasi baskılara maruz kalan locaların faaliyetleri; İtalya, Almanya ve İspanya'daki liderler tarafından geçmişte tamamen durdurulmuştu. Türkiye'de ise locaların faaliyeti 1935'te İçişleri Bakanlığı'nın emriyle durduruldu, ardından 1948'de yeniden başladı. 1966'da büyük bir iç çekişme yaşayan Türkiye Masonları, bugün Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve Özgür Masonlar Büyük Locası iki isim altında faaliyet yürütüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör