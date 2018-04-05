Euroleauge hedefi şampiyonluk kupası

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takımlarından Yakın Doğu Üniversitesi'nin kaptanı Bahar Çağlar, geçen sezon elde ettikleri başarıyı bu sezon da devam ettirdiklerini belirtti. Çağlar, "Çok mutluyuz. Koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Başarılarımız tesadüf değil, geçen yıldan itibaren çok güzel bir oluşum var. Tecrübeli bir koçumuz ve teknik-idari ekibimiz var" dedi. "İdmanlarımızın temposu, idmanlardan maçlara yansıyan takım kimyası bize başarıyı getirdi" diye konuşan kaptan Bahar, "Kuzey Kıbrıs halkının da desteği bizi motive ediyor. Bir aile olarak mücadele ediyoruz. Hedefimiz Final Four'da güzel bir başarı elde etmek. Öncelikle tek Türk takımı olduğumuz Final Four'da finale kalmak ve ardından da ilk kez katıldığımız Euroleauge'de kupayı kaldırmak" şeklinde konuştu.