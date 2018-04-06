Ağabey şiddetinden kaçıp polise sığındı

Adana'da yaşayan 21 yaşındaki Birsen G.'nin hayatı, ağabeyinin sürekli artan yaşam tarzı baskısı yüzünden kâbusa döndü. İki ay öncesine kadar bir market- te çalışan Birsen, ağabeyinin kıskançlığı yüzünden önce işinden oldu. Kız kardeşinden giyip tarzını değiştirmesini, saçını kapatmasını isteyen ağabey, baskıyı artırarak genç kızın saçlarını kazıdı. Eve hapsedilen Birsen'in dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi. Kaçıp polise sığınan genç kız koruma altına alındı.

SAÇLARINI KAZIDI

Birsen G.'nin kabusu merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde başladı. Yaklaşık iki ay önce, çalıştığı markete gitmesine izin verilmeyen Birsen, ağabeyinin her gün artan baskısıyla karşılaştı. Kardeşinden giyim tarzını değiştirmesini isteyen ağabey, baskının dozunu gün geçtikçe artırdı. Saçını kapatmasını isteyen ağabey, olumsuz yanıt alınca baskıyı bir adım ileriye taşıyıp kardeşinin saçlarını kazıdı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilen Birsen G. yaklaşık 1 ay boyunca evden dışarı çıkamadı, kimseyle görüştürülmedi. Bir yolunu bulup evden kaçan genç kız, Adana emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise sığındı. Başından geçenleri gözyaşları içinde anlatan Birsen G. eve dönmek istemediğini, sığınma evine yerleştirilmesini istedi. Ağabeyinden şikayetçi olmayan genç kız devlet korumasına alınarak kadın sığınma evine yerleştirildi.