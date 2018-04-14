Niğde’ye dört sulama göleti

AK Parti Niğde
Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu ziyaret ederek Niğde'ye yapılacak olan projeleri görüştü. Görüşme hakkında bilgi veren Kavaklıoğlu, Çiftlik ilçesi Sultanpınarı, Asmasız, Elmalı ve Ulukışla Emirler göletleri için kamulaştırma işlemlerine başlanacağının müjdesini verdi. Projelendirilen göletlerin kamulaştırılma kararı sonrası ihaleye çıkarılacağını belirten Kavaklıoğlu, "Çiftlik Sultanpınarı Göleti ile bin 130 dekar, Asmasız Göleti ile üç bin 830 dekar, Elmalı Göleti ile 2 bin 820 dekar ve Emirler Göleti ile de bin 430 dekar araziye su temin edilecek. Göletlerimizin hizmete alınmasıyla birlikte çiftçilerimiz aynı topraklarda sulama yaparak daha fazla gelir elde edecekler" dedi.